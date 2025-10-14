Ανδρουλάκης: Προτείνουμε νέο κοινωνικό συμβόλαιο με συλλογικές συμβάσεις

Για αναδιανομή του πλούτου υπέρ των λίγων μίλησε στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλοντας το 13ωρο που προωθεί το νομοσχέδιο Κεραμέως.

«Είμαστε η παράταξη που θεμελίωσε το εργατικό δίκαιο» και γι αυτό δεσμευόμαστε ότι θα καταργήσουμε τους νόμους της Ν.Δ που «περιφρονούν τους πολλούς». Αυτό επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρεμβαίνοντας σήμερα στην Βουλή και στην συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων αντιπροτείνοντας μια πολιτική αναδιανομής του πλούτου υπέρ των εργαζομένων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για ένα νομοσχέδιο υπέρ «της ελευθερίας του ισχυρού να επιβάλλει την βούλησή του στον εργαζόμενο». Επισήμανε μάλιστα πως «δεν ήρθε σε κενό αέρος το 13ωρο. Είναι ένας κρίκος μιας αλυσίδας μεθοδικής αποδόμησης των εργασιακών δικαιωμάτων», τονίζοντας πως σταδιακά «ξηλώνεται το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας, νήμα – νήμα και διάταξης- διάταξης». Επισήμανε πως καταργήθηκαν «πρώτα οι συλλογικές συμβάσεις κάλυπταν το 83% των εργαζομένων και σήμερα καλύπτουν το 26%» ενώ στην συνέχεια καταργήθηκε η μονομερής συμμετοχή στην διαιτησία του ΟΜΕΔ και μετά οι αλλαγές στην επιθεώρηση εργασίας.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως «οι Έλληνες εργάζονται τις περισσότερες ώρες στην Ε.Ε αλλά έχουν την μικρότερη αγοραστική δύναμη». Προσθέτοντας πως «ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης βρίσκεται πλέον στην 3η θέση από το τέλος παρά τις ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων 2 ετών». Τόνισε πως σήμερα «οι αξίες ανεβαίνουν, τα ενοίκια ανεβαίνουν, το κόστος ζωής απογειώνεται και εσείς λέτε πως το 2027 θα φτάσουμε τον μέσο μισθό του 2009». Δήλωσε πως «εσείς αντι να αντιμετωπίσετε τα φαινόμενα αυτά απορυθμίζετε τις εργασιακές σχέσεις περαιτέρω».

Συνολικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε συνολικά ότι σήμερα «συντελείται η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου σε βάρος των πολλών» αφού «το μερίδιο κερδών των επιχειρήσεων το πιο υψηλό στην Ευρώπη» ενώ «το 2024 το μερίδιο μισθών μειώθηκε στο 35% ενώ το 2019 ήταν στο 37%». Είπε επίσης ότι «το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 54 δις ενώ τα 30 δις αφορούσαν κέρδη» καθώς και ότι «όταν την ανάπτυξη την καρπώνονται οι λίγοι δεν υπάρχει κίνητρο. Άνθρωποι με δεξιότητες επιλέγουν την μετανάστευση». Αυτό οδηγεί – επισήμανε- σε μία «κοινωνία χαμηλών προσδοκιών» και «μια Ελλάδα χαμηλής αυτοπεποίθησης».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντιπαρέβαλλε σε αυτά την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ με την μορφή τροπολογίας για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Είπε ότι «εμείς έχουμε μια άλλη ιδεολογία και ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σχέδιο» και γι αυτό «φέρνουμε συγκεκριμένη πρόταση σοσιαλδημοκρατική». Σημείωσε ότι αυτή περιλαμβάνει «επέκταση και καθολική ισχύ των συλλογικών συμβάσεων» την «επαναφορά της μετενέργειας» και την «επαναφορά της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στην διαιτησία». Τόνισε πως η πρόταση αυτή «αποτελεί το θεμέλιο για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο».