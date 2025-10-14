Βουλή: Σε “μετωπική” με την Κεραμέως και το 13ωρο η προοδευτική αντιπολίτευση

Διατηρεί το επιχείρημα πως οι εργαζόμενοι ζητούν να δουλεύουν 13 ώρες το Υπουργείο Εργασίας.

«Απέναντι» στο νομοσχέδιο για το 13ωρο που εισηγείται η Νίκη Κεραμέως βρέθηκε σήμερα στην Βουλή το σύνολο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην Βουλή έχουν ήδη παρέμβει η θα παρέμβουν οι επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς ενώ τα κόμματα αυτά έχουν καταθέσει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στα επίμαχα άρθρα του νομοθετήματος.

Ανταπαντώντας η Νίκη Κεραμέως μετέτρεψε την ονομαστική ψηφοφορία σε καθολική για όλα τα άρθρα του νομοθετήματος. Ακολουθώντας την τακτική που είχε ακολουθήσει και ο νυν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης όταν ως υπουργός Εργασίας «πέρασε» το νομοσχέδιο για την κατάργηση του 8ωρου το 2020 θέλησε να «τσουβαλιάσει» τα επίμαχα άρθρα για την συνεχή 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη με κάποιες (δευτερεύουσες) πρόνοιες του νομοσχεδίου που δεν έχει λόγο να καταψηφίσει η αντιπολίτευση.

Για μία ακόμη φορά η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας όπως ο κυβερνητικός εισηγητής επικαλέστηκαν το «εξωφρενικό» – όπως χαρακτηρίστηκε από την αντιπολίτευση- επιχείρημα ότι η θεσμοθέτηση του 13ωρου αποτελεί… αίτημα των εργαζομένων που αποστέλλουν ανάλογες επιχειρησιακές συμβάσεις στο υπουργείο Εργασίας για υπογραφή.

Η Νίκη Κεραμέως ανέφερε μεταξύ άλλων πως στο νομοσχέδιο «πρώτος πυλώνας, είναι η ενίσχυση των εργαζομένων. Δεύτερος πυλώνας είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων». Υποστήριξε ότι σήμερα «ηπάρχουν μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας, 500.000 νέες θέσεις εργασίας, 500.000 συμπολίτες μας που δεν δούλευαν το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα δουλεύουν. Από πού ήρθαν αυτές τις θέσεις εργασίας; Από τον ουρανό ή μήπως από τις επιχειρήσεις; Άρα, είναι κακό να θέλουμε να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις;».

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μάντζος τόνισε πως «από το 2019 έως σήμερα η Κυβέρνηση επίμονα και αρμονικά απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, επιτείνει την εργασιακή ανασφάλεια, οδηγεί σε υπεραπασχόληση και διαρρηγνύει οποιαδήποτε ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής, προσωπικής ζωής. Την ώρα που στην Ευρώπη ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στην ποιότητα της εργασίας, άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν να εφαρμόζουν την τετραήμερη εργασία, στην Ελλάδα έχουμε την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει προχωρήσει στην κατάργηση του βάσιμου λόγου της απόλυσης, στην ατομική διαπραγμάτευση εις βάρους της συλλογικής, στις δεκατρείς ώρες εργασίας με δύο και ήδη με έναν εργοδότη».

Ο Χρήστος Γιαννούλης (ΣΥΡΙΖΑ) τόνισε πως «η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης το καλοκαίρι του 2019, λίγο μετά την ορκωμοσία μας, όταν η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης με Υπουργό Εργασίας τότε τον κ. Βρούτση ήταν η απελευθέρωση των απολύσεων. Το κακό κλιμακώθηκε, για να φτάσουμε σήμερα στο απόγειο της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο, κατά την πάγια πρακτική των μελών της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, εμφανίζει μία εικόνα που στην πραγματικότητα, στην πραγματική ζωή, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να μπορέσει να ζήσει σαν άνθρωπος ένας εργαζόμενος, δουλεύοντας δεκατρείς ώρες στον ίδιο εργοδότη. Δεν μπορεί αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας κόντρα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο μόλις το 30% των εργαζομένων να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που είναι και ο μόνος δρόμος για να θέσουμε τα θεμέλια να ανοίξει το μονοπάτι μιας σταθερότητας στο εργασιακό περιβάλλον».

Για αντεργατικές διατάξεις μίλησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Όπως είπε το νομοθέτημα «επεκτείνει το δεκατριάωρο, επί της ουσίας τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, σε συνθήκες οικονομίας του πολέμου, βαθαίνοντας ακόμη περισσότερο την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, βάζοντας ταφόπλακα σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και πολλαπλασιάζοντας με αυτό το σχέδιο τα εργατικά ατυχήματα. Βάζοντας στην προκρούστεια κλίνη την ανάγκη των εργαζομένων για ελεύθερο χρόνο και ξεκούραση». Σημείωσε πως «οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, είναι άνθρωποι και έχουν δικαίωμα στην ξεκούραση, έχουν δικαίωμα να μπορούν να έχουν οικογένεια, αλλά και, αυτό που λέτε, το δημογραφικό, στο οποίο θα δοθεί ένα ακόμη περαιτέρω χτύπημα. Δηλαδή τι κάνετε; Την εργασιακή σκλαβιά νομοθετείτε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο».

Η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά σημείωσε πως «η Ολομέλεια δεν θα έπρεπε να συνεδριάζει σήμερα για ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Είναι ντροπή, είναι οπισθοδρόμηση και μόνο το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ να συζητήσουμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε εν έτει 2025 και να μπαίνει υπό συζήτηση το αν θα νομοθετηθεί η δεκατριάωρη εργασία. Δεν είναι δυνατόν αυτό να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης των Βουλευτών της χώρας».