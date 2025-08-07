Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη Σεμερτζίδου

Προκαταρκτική εξέταση για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, καθώς και μέλη της οικογένειάς της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις που φαίνεται πως λάμβανε η πολιτεύτρια της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, και άνθρωποι του στενού της οικογενειακού περιβάλλοντός της, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχωρά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εφαλτήριο για την εισαγγελική έρευνα στάθηκε δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται ότι το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας αλλά και πρόσωπα της οικογένειας της φέρονται να έχουν λάβει συνολικές επιδοτήσεις ύψους περίπου 2,5 εκατομμύριων ευρώ.

Για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, πάντως, αναμένεται από τους ευρωπαίους εισαγγελείς να τους διαβιβαστούν τα αποτελέσματα της «εφόδου» που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα οποία κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων στοιχεία τόσο για το πρώην στέλεχος της ΝΔ όσο και για ακόμη περίπου οκτώ πρόσωπα που όλοι τους έχουν ως έδρα την Θεσσαλία.

Η παραίτηση πριν την… έρευνα

Υπενθυμίζεται ότι η περίπτωση της υποψήφιας βουλευτή της ΝΔ απασχόλησε ιδιαίτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις αντιδράσεις να την υποχρεώνουν σε παραίτηση από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ.

«Το τελευταίο διάστημα εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Ολα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες», ανέφερε στην επιστολή της προς τον γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος, Κώστα Σκρέκα.

«Οι δραστηριότητές μας είναι διαφανείς και νόμιμες και έχουμε ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να προστατεύσουμε την υπόληψή μας» πρόσθεσε.

Οπως σημείωσε, η απόφασή της να παραιτηθεί έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα, καθώς θέλει να προφυλάξει «την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης», καταλήγοντας ότι παραμένει ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την παραίτησή της η αντιπολίτευση «σφυροκόπησε» το Μαξίμου ζητώντας πειστικές απαντήσεις.

ΠΑΣΟΚ: Μαρινάκης και Σδούκου θα απαντήσουν, όσο κι αν κρύβονται

Στην σχετική ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη ρωτά τα μέλη της κυβέρνησης αν αποδέχονται ή όχι τον ισχυρισμό του στελέχους τους ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό και τονίζει:

«Η έως σήμερα Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας παραιτήθηκε από τη θέση της στο κομματικό οργανόγραμμα παραμένοντας “ενεργό μέλος” του κυβερνώντος κόμματος.

Ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου που επιμελώς κρύβονται επί τόσες ημέρες, δεν θα αποφύγουν να δώσουν τις απαντήσεις που οφείλουν:

Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσά πληρωμών των οικογενειών της κ. Σεμερτζίδου και του συντρόφου της μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσέγγισαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ -σύμφωνα με δημοσίευμα-, έχουν ελεγχθεί;

Τους προβληματίζουν;

Πώς εξηγούν την ανοδική τάση των πληρωμών τους στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας;

Αποδέχονται ή όχι τον ισχυρισμό του στελέχους τους ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό;

Πώς ξέφυγε η περίπτωση της από το “αυτοματοποιημένο” σύστημα διαγραφών της Νέας Δημοκρατίας; Μάλλον, χρειάζεται αναβάθμιση»!

ΣΥΡΙΖΑ: Συγκροτήστε Προανακριτική και προκηρύξτε εκλογές

Από την πλευρά του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για προσωπική ευθύνη του κ. Μητσοτάκη και ζήτησε την προκήρυξη εκλογών για κυβερνητική διαδοχή:

«Παραιτήθηκε από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, μετά τη χθεσινή αποκάλυψη του in.gr και του δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή για τα ποσά που πήρε η ίδια και η οικογένειά της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάθε μέρα και άλλη μία είδηση – αποκάλυψη – σκάνδαλο – παραίτηση.

Κύριε Μητσοτάκη, φέρετε προσωπικά και πολιτικά την ευθύνη γι’ αυτό τον βούρκο. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.

Άλλωστε, μόλις πριν λίγες μέρες, η ΝΔ, με κοινοβουλευτική εκτροπή, αρνήθηκε την προανακριτική επιτροπή για πιθανά αδικήματα δύο υπουργών της. Προανακριτική και εκλογές, κ. Μητσοτάκη, για να ξεβρωμίσει η χώρα από τη φαυλότητα, τη διαφθορά και τη διαπλοκή σας».

ΚΚΕ: Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν τον ελληνικό λαό

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στην ανακοίνωσή του δεν κατονομάζει την κτηνοτρόφο, ωστόσο επισημαίνει πως, «τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κι αφορούν τις “υψηλές επιδοτήσεις” πολιτικών φίλων και στελεχών της ΝΔ, τη στιγμή που οι βιοπαλαιστές αγρότες αναμένουν τις αποζημιώσεις τους από διάφορες καταστροφές, ακόμη κι από τον Daniel, προκαλούν τον ελληνικό λαό κι εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, που επιστράτευσε πρωτοφανείς μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη της υπόθεσης.

Το ΚΚΕ επιμένει στην ανάγκη της πλήρους διερεύνησης των πολιτικών και ποινικών ευθυνών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαιτεί να επιστραφούν όλες οι παράνομες επιδοτήσεις και τα πρόστιμα να πληρωθούν από όσους παρανόμησαν κι όχι απ’ τον λαό και τους βιοπαλαιστές αγρότες, που επανειλημμένα έχουν καταγγείλει τα κριτήρια και τους μηχανισμούς της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, πάνω στα οποία γιγαντώθηκε το απόστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά και ουσιαστικά καλύπτει

«Το δημόσιο ταμείο δεν είναι τσιφλίκι της ΝΔ» τονίζει σε αντίστοιχη ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, επιτιθέμενη κατά της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Μετά τις αποκαλύψεις του in.gr και του δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή για επιδοτήσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ που φέρονται να έλαβαν οι οικογένειες Σεμερτζίδου – Μαγειρία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κα Καλλιόπη Σεμερτζίδου παραιτήθηκε από τη θέση της στη ΝΔ, χωρίς όμως καμία απάντηση για τα χρήματα και τον τρόπο απόδοσής τους.

Η κυβέρνηση σιωπά και ουσιαστικά καλύπτει πίσω από υποκριτικές παραιτήσεις τα πρόσωπα που εμφανίζονται να καρπώνονταν παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αλλά όντως τα καρπώνονταν οι ίδιοι; Ιδού το ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση η Νέα Αριστερά απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία. Το δημόσιο ταμείο δεν είναι τσιφλίκι της ΝΔ».