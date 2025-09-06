ΔΕΘ: Η πρόταση της κυβέρνησης για την ανάπλαση του χώρου της Έκθεσης

«Σε καμιά άλλη πόλη δεν έχουν δοθεί τόσα κονδύλια, σε ποσοστό του ΑΕΠ, όσα στη Θεσσαλονίκη για έργα» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός σε συνάντηση που είχε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Την πρόταση της κυβέρνησης για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, λίγη ώρα μετά την τέλεση του καθιερωμένου αγιασμού.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η ΔΕΘ δεν θα φύγει από το κέντρο της πόλης, το όλο πρότζεκτ της ανάπλασης θα το «τρέξει» το Υπερταμείο και θα χρηματοδοτηθεί από τις δημόσεις δαπάνες.

Δεσμεύτηκε ότι το έργο θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς και αναφερόμενος γενικότερα στη Θεσσαλονίκη είπε ότι καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν έχει πάρει σε ποσοστό του ΑΕΠ τόσα κονδύλια για την κατασκευή έργων.

Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους της ΔΕΘ- Helexpo ότι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν.

Απευθυνόμενος στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, τον συνεχάρη για την καθαριότητα της πόλης.