ΔΕΘ: Τα 8+1 μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

Ελάφρυνση της επιβάρυνσης των μισθωτών, ανάσες σε συνταξιούχους και ένστολους, μέτρα για τη στέγαση και το δημογραφικό αλλά και μια πιθανή έκπληξη φαίνεται να περιλαμβάνει το πακέτο της ΔΕΘ, που η κυβέρνηση το βλέπει ως “βατήρα” πολιτικής ανάταξης.

Προώθηση υπεσχημένων μέτρων, ήδη από την προεκλογική περίοδο, νέα δομή στο φορολογικό σύστημα με στήριξη της οικογένειας, αναίρεση στρεβλώσεων που οδηγούν σε παράλογες φορολογήσεις των οικογενειών με πάνω από τρία μέλη (και λειτουργούν ως επιπλέον “φρένα” στη δημογραφική ανάκαμψη), ελάφρυνση των βαρών – εισφορών και φόρων – στη μισθωτή εργασία, στήριξη ευαίσθητων ομάδων, όπως οι ένστολοι και οι συνταξιούχοι, αλλά και δράσεις για το στεγαστικό και την προώθηση “αναχωμάτων” στην παραγωγή, αναμένεται να περιλαμβάνει το “πακέτο” της ΔΕΘ, στο οποίο ποντάρει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, ώστε να ξεκινήσει την προσπάθεια διαχείρισης της πίεσης που ασκεί η αντιπολίτευση αλλά και η ίδια η κοινωνία. Άλλωστε, η τελευταία “βλέπει” ανάπτυξη και ρυθμούς, αλλά από “τηγανίτα” τίποτα, όπως λέει και ο λαός.

Η οικογένεια

Το στίγμα, πάντως, το έδωσαν από χθες κορυφαίοι υπουργοί, μιλώντας από δημόσια fora στη Θεσσαλονίκη: “Δεν αρκεί η οικονομία να αναπτύσσεται. Πρέπει η ανάπτυξη να διαχέεται και να διαχέεται δίκαια σε ολόκληρη την κοινωνία. Η μεσαία τάξη χτυπήθηκε από την κρίση και στη συνέχεια σήκωσε το βάρος της οικονομικής εξυγίανσης που ήταν αντικειμενικά απαραίτητη για να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Και η οποία είναι ζητούμενο αυτήν τη στιγμή για πάρα πολλές άλλες χώρες που δεν θα περιμέναμε να είναι και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Η προσπάθεια αυτή έφερε καρπούς και οι καρποί πρέπει να μοιραστούν δίκαια σε εκείνους που έβαλαν πλάτη” ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από το συνέδριο της Ημερησίας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ξεκαθάρισε, “η στήριξη της μεσαίας τάξης ταυτίζεται με τη στήριξη της οικογένειας και συνδυάζεται με την πολιτική αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος” και προσέθεσε ότι “όλα αυτά θα αποτελούν ένα ενιαίο και συνεκτικό αφήγημα, μια πολιτική, κομμάτια της οποίας θα αποτελεί το κάθε μέτρο. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια λίστα παροχών, αλλά για ένα νέο κεφάλαιο στην οικονομική αρχιτεκτονική της χώρας μας. Ο καθένας και η καθεμία θα δουν τον εαυτό τους μέσα στο «κάδρο» των μέτρων και των παραμέτρων που συγκροτούν αυτό το νέο κεφάλαιο, αλλά αντικειμενικά εκείνοι που θα ωφεληθούν περισσότερο θα είναι οι οικογένειες με παιδιά.”

“Η φορολογική ελάφρυνση και δικαιοσύνη – ώστε το διαθέσιμο εισόδημα να αυξηθεί – είναι ένα μόνο σκέλος της πολιτικής μας. Συμπληρώνεται από τη σταθερή βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών στην παιδεία, στην υγεία και στις μεταφορές” κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

Αναδόμηση φορολογίας και γαλλικό μοντέλο

Στο τραπέζι, πάντως, είναι ριζικές αλλαγές στη δομή της φορολόγησης των οικογενειών με παραπομπές σε μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί στη Γαλλία, όπου παρά τα όποια προβλήματα, το δημογραφικό δεν αποτελεί τόσο οξύ ζήτημα.

“Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα, η καλύτερη θα λέγαμε από πλευράς δημογραφικής πολιτικής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το ξέρουμε όλοι αυτό” υπογράμμισε ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ναπολέων Μαραβέγιας, μιλώντας χθες στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 για το περίφημο γαλλικό μοντέλο φορολόγησης που φαίνεται πιθανό να εισάγει η κυβέρνηση και στη χώρα μας, και το οποίο είναι προσανατολισμένο στην ενίσχυση της οικογένειας και άρα στο δημογραφικό ζήτημα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Μαραβέγιας, υπάρχει για παράδειγμα, εδώ και δεκαετίες, ενίσχυση ενοικίου που ξεκινά από όσους είναι παντρεμένους, το οποίο πλέον είναι χαμηλότερο σε σχέση με το παρελθόν και όσο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών, τόσο μεγαλώνει και η ενίσχυση.

“Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι δεν δίνεται γενικώς σε όλους. Δίνεται μόνο σε αυτούς που παντρεύονται και κυρίως σε αυτούς κατά πολύ μεγαλύτερο βαθμό, σε αυτούς που αρχίζουν να έχουν παιδιά. Επίσης, υπάρχουν οικογενειακά επιδόματα, ανεξάρτητα αν πληρώνεις ενοίκιο ή δεν πληρώνεις, από το δεύτερο παιδί και μετά. Δηλαδή για τα δύο παιδιά με τα στοιχεία που έχουμε, για το ’25 μιλάω τώρα, είναι γύρω στα 120 ευρώ τα δυο παιδιά και αυτό είναι μηνιαίο και κρατάει μέχρι να φτάσει το παιδί 20 χρονών. Μάλιστα για τα 3 παιδιά είναι 270 ευρώ για κάθε παιδί επιπλέον είναι 170 αλλά κυρίως λέω ότι αυτό είναι κάθε μήνα και έρχεται και φτάνει μέχρι και το παιδί που θα φτάσει 20 χρονών. Επίσης υπάρχει επίδομα γέννησης. Υπάρχει επίσης ενίσχυση για την επάνοδο στο σχολείο, για το ξεκίνημα του σχολείου δίνονται 370 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα για να αγοραστούν τα σχολικά είδη. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, υπάρχει αλλά υπάρχει νομίζω και στην Ελλάδα αυτό για τους παιδικούς σταθμούς, τα voucher κλπ, δεν ξέρω τώρα πόσο υψηλό είναι ή όχι. Και επίσης υπάρχει και η οικογενειακή κάρτα για τις πολύτεκνες οικογένειες που αφορά στις εκπτώσεις στα τρένα, στο μετρό, στα λεωφορεία κτλ. Η πολύτεκνη οικογένεια είναι από τα 3 παιδιά και πάνω.

Το πιο σημαντικό μέτρο είναι οι φοροαπαλλαγές, το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό αν εφαρμοζόταν ποτέ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε οποιαδήποτε χώρα γι’ αυτό και είναι πάρα πολύ γενναίο. Ξέρετε ότι πρώτα απ’ όλα το ζεύγος δεν φορολογείται ξεχωριστά, αλλά φορολογείται οικογενειακό εισόδημα και γίνονται δύο μερίδια. Δηλαδή όσο οικογενειακό εισόδημα και να έχεις, η γυναίκα τόσο, ο σύζυγος τόσο μοιράζεται στα δύο, αυτό είναι τα δύο μερίδια που καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Το άλλο είναι ότι κάθε παιδί που γεννιέται το μερίδιό του είναι μισό. Αν έχουμε δύο παιδιά, δηλαδή αν έχουμε δύο παιδιά, έχουμε ένα μερίδιο. Άρα τρία μερίδια το εισόδημα. Αν έχουμε 60.000 εισόδημα, αν μοιράσετε το εισόδημα αυτό, όπως καταλαβαίνετε φορολογείται πολύ χαμηλότερα.

Δηλαδή αν μοιράζεται σε τέσσερα κομμάτια, φορολογείται ο καθένας με 15.000, οπότε 15.000 είναι χαμηλότερος ο συντελεστής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι μάλλον σε καμιά άλλη χώρα δεν γίνεται. Είναι αυτό ακριβώς που το λένε quotientfamilial και είναι αυτό: τα κομμάτια τα εισοδηματικά που χωρίζεται μια οικογένεια ανάλογα με το με το πόσα παιδιά έχει. Βεβαίως έχει και ένα όριο. Γι΄ αυτό και βλέπετε στους Γάλλους και όχι μόνο και σε άλλες χώρες, ότι υπάρχει μια γκρίνια απέναντι στις οικογένειες οι οποίες έρχονται από διάφορες χώρες του τρίτου κόσμου που κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Διότι αυτό ισχύει όχι μόνο αν είσαι Γάλλος υπήκοος, αλλά και αν κατοικείς στη Γαλλία. Θα δούμε στην Ελλάδα πώς ακριβώς θα γίνει. Φαντάζομαι ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα πάμε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Κανείς δεν ξέρει” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κ. Χατζηδάκης

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο της Ημερησίας τόνισε ότι “η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και ανθεκτική, ιδίως σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας και διαδοχικών κρίσεων. Όπως και να μεταφράζεται σε πραγματική βελτίωση της ευημερίας και της ζωής των πολιτών. Η συζήτηση για το πώς θα στηρίξουμε τη μεσαία τάξη συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση για το πώς οι αριθμοί θα αποτυπωθούν σε πραγματικό κοινωνικό μέρισμα για τους πολίτες”.

“Ήδη”, τόνισε ο. κ. Χατζηδάκης, “έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, όπως δείχνουν τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία. Όπως και το γεγονός ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο μέσος μισθός στην οικονομία. Η διατήρηση και διεύρυνση αυτής της τάσης συνδέεται με την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Γι’ αυτό έχω επανειλημμένα τονίσει ότι από τη στιγμή που βάλαμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μεγέθη, θα δώσουμε ακόμα περισσότερη έμφαση στη «μικρο-οικονομική» διάσταση: Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προώθηση των επενδύσεων, τις υποδομές, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Αυτό αποτελεί βασική επιδίωξη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που επανενεργοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο”.

Παράλληλα, έκανε λόγο για δίκαιη και φιλική στην ανάπτυξη φορολογική πολιτική: “Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει αύριο μειώσεις άμεσων φόρων, οι οποίες θα περάσουν άμεσα στις τσέπες των Ελλήνων. Και κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες”, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. “Οι παρεμβάσεις αυτές είναι εφικτές χάρη στην αποτελεσματική οικονομική πολιτική που έχουμε ασκήσει. Η οποία μας έχει επιτρέψει να έχουμε περισσότερα έσοδα με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Επειδή η οικονομία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Αλλά και επειδή έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε σημαντικά τη φοροδιαφυγή. Από εκεί προέρχεται το κοινωνικό μέρισμα που θα παρουσιάσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί στηρίζουμε τη μεσαία τάξη με τις δικές μας δυνάμεις, με υγιή τρόπο και όχι με δανεικά – όπως γινότανε στο παρελθόν. Και συνεπώς με αυτόν τον τρόπο προχωρούμε με ασφάλεια χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών”.

“Η χώρα μας”, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, “έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και οφείλει να παίρνει τοις μετρητοίς τα διδάγματα, ιδιαίτερα της περασμένης δεκαετίας, αξιοποιώντας την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και χτίζοντας πάνω σε αυτή. Από την πλευρά μας δεν παριστάνουμε τους αλάθητους. Είμαστε σε διαρκή επαφή με την κοινωνία. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να ακούσουμε τις σειρήνες του λαϊκισμού. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ο Έλληνας πολίτης τα επόμενα χρόνια. Η χώρα μας έχει ταλαιπωρηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και οφείλει να παίρνει τοις μετρητοίς τα διδάγματα, ιδιαίτερα της περασμένης δεκαετίας, χτίζοντας πάνω στην πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Και όχι γκρεμίζοντας με επιπολαιότητα όσα μαζί καταφέραμε, με προσπάθειες και θυσίες”.

Παραγωγή

Μέτρα θα υπάρχουν και για την παραγωγή καθώς, όπως τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ “Ελλάδα 2030: Βιώσιμη ανάπτυξη στην εποχή των κρίσεων”, που διοργάνωσε η “Ημερησία”, “η ανάγκη να εφαρμόσουμε ένα σύγχρονο, πιο παραγωγικό και ανταγωνιστικό πρότυπο για την οικονομία αποτελεί εθνική υπόθεση, είναι στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης και υλοποιείται με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, τμήμα του οποίου σχετίζεται με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.”

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως “το δικό μας σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνει την καθοριστική ενίσχυση της βιομηχανίας, της μεταποίησης και το ισχυρό αποτύπωμά τους στο ΑΕΠ της χώρας” και ανέφερε ως αιχμή αυτής της πολιτικής τον νέο αναπτυξιακό νόμο, με σχεδόν μισό δισ. ευρώ τον χρόνο σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές.

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στη στροφή των στρατηγικών και εμβληματικών επενδύσεων στη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας. “Τον τελευταίο χρόνο έχουμε εγκρίνει επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ. Είναι πλέον στο στόχαστρό μας κρίσιμες εμβληματικές επενδύσεις που αφορούν στην ενεργειακή αυτονομία, όπως η επένδυση της Metlen για την παραγωγή γαλλίου, καθώς και η αμυντική βιομηχανία που έχει πολύ σοβαρές δυναμικές προοπτικές”, πρόσθεσε.

Η ΤτΕ και οι φορολόγηση της εργασίας

Στο θέμα της φορολόγησης της εργασίας στάθηκε, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

“Μετά το πολύ καλό αποτέλεσμα το δημοσιονομικό το 2024 και όπως φαίνεται από τα στοιχεία και το 2025, κάποιος δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και φαντάζομαι αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο θα εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση – και πολύ ορθά – για να κάνει εξαγγελίες δημοσιονομικές αύριο. Δεν θέλω να πω, ούτε γνωρίζω τι ακριβώς προτίθεται να πει ο κύριος πρωθυπουργός, αλλά όπως έχω πει παλιότερα σε δηλώσεις μου, πράγματι φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο μείωσης της φορολογίας σε ορισμένα εισοδηματικά κλιμάκια. Γενικά πρέπει να μειώσουμε το φορολογικό βάρος στην εργασία, είτε πρόκειται για μειώσεις φόρων, είτε για μειώσεις εισφορών κοινωνικής ασφάλισης” υπογράμμισε.

“Υπάρχει ένα βάρος στην εργασία όπου υπάρχει το περιθώριο σήμερα να μειωθεί εις όφελος και του Έλληνα εργαζόμενου και της εθνικής οικονομίας” πρόσθεσε, υπεραμυνόμενος των ελαφρύνσεων στην εργασία, καθώς αυτές κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση δημοσιονομικά αλλά και μακροοικονομικά.

Τα μέτρα

Με “αναμονές” για μια πιθανή έκπληξη της τελευταίας στιγμής, μέχρι τώρα, συνοπτικά, εξετάζονται τα εξής: