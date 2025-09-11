ΔΕΘ: Η συνέντευξη Τύπου του Σωκράτη Φάμελλου – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτήν την ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Κατά την χθεσινή ομιλία του στην 89η ΔΕΘ, ο Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφερόμενος στο εργασιακό νομοσχέδιο, που προβλέπει την επιβολή 13ωρης εργασίας στους εργαζόμενους, τη Δημόσια Υγεία και Παιδεία, τα σκάνδαλα, με πρόσφατο αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στο έγκλημα των Τεμπών, που ως σήμερα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.

“Για μια καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα, για μια Προοδευτική Ελλάδα, όπου οι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζεται να εργάζονται 13ωρα για να επιβιώνουν, αλλά θα μπορούν να ζουν καλά και ποιοτικά, με 8ωρη εργασία, όπου οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να έχουν στην άκρη χρήματα για μια έκτακτη ανάγκη, αλλά θα εμπιστεύονται το ΕΣΥ και θα βρίσκουν γιατρό και σύγχρονες υποδομές Υγείας και Πρόνοιας όπου και αν βρίσκονται”, παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στο στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην 89η ΔΕΘ.