Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου – Τι πιστεύουν οι πολίτες για τα μέτρα της ΔΕΘ

Τι πιστεύουν οι πολίτες για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πώς διαμορφώνεται η εκτίμηση και η πρόθεση ψήφου, όπως καταγράφεται σε δημοσκόπηση της Opinion Poll.

Με την ακρίβεια να θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα σε ποσοστό 56,6%, το 53% των πολιτών δηλώνουν στη μέτρηση της Opinion Poll για το Action24, από λίγο ως πολύ ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ περίπου 7 στους 10 θεωρούν από πολύ ως λίγο σημαντικά τα επιμέρους μέτρα, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το περασμένο Σάββατο στο Βελλίδειο.

Το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι εξαγγελίες δείχνουν πως η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, με το 33,3% να δηλώνει ότι θα δει προσωπικά μικρή ή σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων.

Συγκεκριμένα, το 9,6% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, το 18,8% αρκετά ικανοποιημένο, το 24,6% λίγο και το 44,5% καθόλου από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Αν η ερώτηση γίνει για κάθε μέτρο ξεχωριστά και κατά πόσο θεωρείται σημαντικό από τους πολίτες, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Το 69,6% θεωρεί από λίγο ως πολύ σημαντικό το μέτρο της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους (20,9% πολύ, 25,7% αρκετά και 23% λίγο).

Το 65,1% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μηδενικό φόρο στους νέους μέχρι 25 ετών και φορολόγηση με 9%, αντί 22% για τους νέους 25-30 ετών (21,4% πολύ, 21,1% αρκετά και 22,6% λίγο).

Το 66,4% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους το 2026 και μηδενισμό το 2027 (21,6% πολύ, 20,8% αρκετά και 24% λίγο),

Το 69,5% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% με παραπέρα μείωση ανά παιδί που έχει η οικογένεια (19,3% πολύ, 20,7% αρκετά και 29,5% λίγο), και

Το 64,7% σημαντικό το μέτρο για μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και κατάργηση το 2027 (15,3% πολύ, 24,3% αρκετά και 25,1% λίγο).

Εκτός από την ακρίβεια, πρόβλημα θεωρείται η οικονομία/ανάπτυξη σε ποσοστό 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ (14,1%), η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου (12,8%), οι τιμές και το κόστος ενέργειας (11,6%), η διαφθορά (11,2%), το ύψος των εισοδημάτων (9,5%), τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά (9,3%), το δημογραφικό (8,8%), ενώ ακολουθούν η κατάσταση στην Παιδεία (8,3%), η στεγαστική κρίση (7,5%), το Μεταναστευτικό (7,3%), η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας (6,9%) και η ανεργία (6,6%).

Η εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Ν.Δ. καταγράφει 30,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14%. Τρίτη η Πλεύση Ελευθερίας με 11,7% και αμέσως μετά η Ελληνική Λύση με 11,5%. Το ΚΚΕ εμφανίζεται στο 7,4%, η Φωνή Λογικής στο 4,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,2%, το ΜέΡΑ25 στο 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,7%, η ΝΙΚΗ στο 2,4%, η Νέα Αριστερά στο 1,6% και οι Σπαρτιάτες στο 1,3%.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Ν.Δ. βρίσκεται στο 24,9% και το ΠΑΣΟΚ 11,4%. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 9,6% και η Ελληνική Λύση με 9,4%. Το ΚΚΕ εμφανίζεται στο 6,1%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,4%, το ΜέΡΑ25 στο 2,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,2%, η ΝΙΚΗ στο 2%, η Νέα Αριστερά στο 1,3% και οι Σπαρτιάτες στο 1,1%. Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 18,4%.

Στην πρόθεση ψήφου η Ν.Δ. κινείται στο 22,6% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,4%. Τρίτη και πάλι η Πλεύση Ελευθερίας με 8,7% και η Ελληνική Λύση με 8,5%. Το ΚΚΕ εμφανίζεται στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,1%, το ΜέΡΑ25 στο 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2%, η ΝΙΚΗ στο 1,8%, η Νέα Αριστερά στο 1,2% και οι Σπαρτιάτες στο 1%.

Οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 16,7% και η αποχή στο 5,9%.