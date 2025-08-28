Δούκας κατά Μπακογιάννη: Η Αθήνα αλλάζει σελίδα όσο και εάν δεν μπορείτε να το χωνέψετε

“Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να καταλάβουμε ότι ο κ. Μπακογιάννης βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση”, έγραψε σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας και διαμήνυσε πως “όπως άνοιξε η Πανεπιστημίου, έτσι θα ανοίξει και η Β. Όλγας”.

Με ανάρτησή του στα social media, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απαντά στον Κώστα Μπακογιάννη για το θέμα των έργων στης Βασιλίσσης Όλγας.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Δούκας ανάρτησε screenshots από δημοσιεύματα με τις δηλώσεις του Κώστα Μπακογιάννη από το χθεσινό δημοτικό συμβούλιο και με αφορμή τη δήλωση του κ. Μπακογιάννη «Ας γίνει επιτέλους το μάθημα, πάθημα», ο κ. Δούκας έγραψε πως ο κ. Μπακογιάννης «πιστός στη γνωστή πλέον ρήση του γυρνάει εδώ και δύο μέρες σε κανάλια και ραδιόφωνα και λέει ασυναρτησίες, διασπείρει ψευδείς ειδήσεις και αναλήθειες. Έχει φτάσει στο σημείο να μας ζητάει να κουβαλάμε ρακέτα του τένις για να περάσουμε από τη Β. Όλγας».

Υπενθυμίζεται, πως το πρωί της Πέμπτης, με ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε λόγο για «κωλοτούμπα» από πλευράς του Χάρη Δούκα, κατηγορώντας τον Δήμαρχο Αθηναίων για «λαϊκισμό και αναξιοπιστία».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Δούκα:

«”Ας γίνει επιτέλους το μάθημα, πάθημα”

Κώστας Μπακογιάννης, 27/8/2025, Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας

Δε χρειάζεται κάτι άλλο για να καταλάβουμε ότι ο κ. Μπακογιάννης βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση.

Πιστός στη γνωστή πλέον ρήση του γυρνάει εδώ και δύο μέρες σε κανάλια και ραδιόφωνα και λέει ασυναρτησίες, διασπείρει ψευδείς ειδήσεις και αναλήθειες. Έχει φτάσει στο σημείο να μας ζητάει να κουβαλάμε ρακέτα του τένις για να περάσουμε από τη Β. Όλγας.

Η Αθήνα αλλάζει σελίδα κ. Μπακογιάννη όσο και εάν δεν μπορείτε να το χωνέψετε. Όπως άνοιξε η Πανεπιστημίου, έτσι θα ανοίξει και η Β. Όλγας.

Υ.Γ. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι αναπαραγωγές των λεγόμενών του στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο. Εκτός από τη γνωστή του ρήση είναι γεμάτες από πάμπολλες ανακρίβειες, λάθη και ψέματα».