Δούρου: Το πρόβλημα στην εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη δεν είναι η φωτογραφία με τον Τραμπ

Η Ρένα Δούρου στηλίτευσε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Πρωθυπουργός, το “αμόκ παραπληροφόρησης” σχετικά με τη φωτογραφία του με το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ” τόνισε σε σχετική δήλωσή της η Ρένα Δούρου.

Η τομεάρχισσα Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε ως εξής: “Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ΙΧ τυχοδιωκτική εξωτερική πολιτική του που πλήττει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, την απομονώνει και την περιθωριοποιεί όπως φάνηκε καθαρά σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ΓΣ του ΟΗΕ.

Από την ακύρωση της συνάντησης με την Τούρκο Πρόεδρο, την συνάντησή του με τον πρώην τζιχαντιστή νυν μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας και κάποιες εθιμοτυπικές επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους ως την υποτονική ομιλία του στη ΓΣ, έγινε φανερή η απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής.

Δεν έστειλε σήμα από τη Ν. Υόρκη, όπως ισχυρίστηκε σήμερα ο κ. Πρωθυπουργός, μια ισχυρή Ελλάδα. Αλλά μια χώρα σε αποδρομή. Μια “δεδομένη και προβλέψιμη σύμμαχος” που εισπράττει, από τα Βαλκάνια ως την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρειο Αφρική, ήττες. Παραιτούμενη για παράδειγμα του κυριαρχικού δικαιώματός της για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, οπισθοχωρώντας στην επιθετικότητα και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Αδυνατώντας να προστατεύσει και να προωθήσει τα εθνικά συμφέροντα μέσα από μια διεκδικητική, πολυδιάστατη, φιλειρηνική εξωτερική πολιτική. Κανένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, καμία φωτογραφία δεν αλλάζει αυτή την επικίνδυνη για τη χώρα εξωτερική πολιτική”.