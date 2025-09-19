Επικυρώθηκε ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα – “Τιμή μου”

Και επίσημα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η πρώτη αντίδρασή της μετά την επικύρωση της τοποθέτησής της από τη Γερουσία.

Το όνομα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ περιλαμβάνεται στη λίστα των 48 υποψηφίων που επικύρωσε το μεσημέρι της Πέμπτης η Γερουσία, καθιστώντας την επισήμως τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο δρόμος για την επικύρωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ άνοιξε μετά την ενεργοποίηση της λεγόμενης «πυρηνικής επιλογής», δηλαδή την αλλαγή των κανονισμών, από τη Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία που επέτρεψε την επικύρωση των υποψηφίων ανά ομάδες. Η κ. Γκιλφόιλ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στα μέσα Οκτωβρίου, μετά την υπογραφή του διορισμού της και την ορκωμοσία της.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η ίδια θα έπρεπε να βρισκόταν κανονικά ήδη στη χώρα μας. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υπερψήφιση του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου», όπως το αποκαλούσε ο πρόεδρος Τραμπ, τους οδήγησε στην απόφαση να μην στηρίξουν τη διαδικασία των διορισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.

«Αν η Γερουσία είχε συνεχίσει με τον ρυθμό που προχωρούσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, θα υπήρχαν ακόμα εκατοντάδες άδεια γραφεία την τελευταία ημέρα της θητείας του προέδρου Τραμπ το 2029», δήλωσε την Πέμπτη ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Τζον Θουν.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ και στη Γερουσία των ΗΠΑ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα», έγραψε σε ανάρτησή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λίγα λεπτά αφού επικυρώθηκε από τη Γερουσία ο διορισμός της.

Παράλληλα, ανάρτησε μια σειρά από story στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας «τιμή μου». Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έβαλε τις σημαίες Ελλάδας και ΗΠΑ στο story από την είδηση του NBC για το «πράσινο φως» της Γερουσίας όσον αφορά τη μετακίνησή της στην Αθήνα.