Επίσκεψη ΥΠΕΞ Συρίας στην Αθήνα – Συνάντηση με τον Γ. Γεραπετρίτη

Με τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Asaad Al-Shaibani, θα συναντηθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί αύριο, Τετάρτη 20 Αυγούστου και ώρα 12:00 μ.μ., με τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Asaad Al-Shaibani, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά τη συνάντηση των δύο υπουργών θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.