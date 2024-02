Επιστολή-χαστούκι 17 οργανώσεων στη φον ντερ Λάινεν για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα

Δεκαπεφτά οργανώσεις σκιαγραφούν με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.

Με επιστολή τους προς την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν 17 δημοσιογραφικές οργανώσεις αλλά και ΜΚΟ εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για την κατάσταση που βρίσκεται το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα σκιαγραφώντας την με τα πιο μελανά χρώματα.

«Παρά το συνεχώς επιδεινούμενο κλίμα για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και το κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παραμείνει σιωπηλή ή ανενεργή και δεν έχει ζητήσει εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση» σημειώνεται στην επιστολή και προστίθεται «η Κομισιόν έχει εκφράσει τις ανησυχίες της για την κατάσταση, αλλά ούτε η έκθεση για του 2023 για το κράτος Δικαίου ούτε οι επίσημες δηλώσεις αντανακλούν την σοβαρότητα της κατάστασης» τονίζεται χαρακτηριστικά σε σημείο της επιστολής.

Οι οργανώσεις για τα ΜΜΕ και για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναδεικνύουν και το ράπισμα από την επιτροπή PEGA προς την Αθήνα, τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση αντί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τους τελευταίους μήνες «προχώρησαν σε ενέργειες για να μειώσουν εσκεμμένα τα επίπεδα διαφάνειας και ελέγχου» και κατονομάζοντας την αλλαγή της σύνθεσης στο Δ.Σ. της ΑΔΑΕ, αλλά και την επιχείρηση εκφοβισμού του Χρήστου Ράμμου.

Οι οργανώσεις που υπογράφουν είναι: Article 19 Europe, Committee to Protect Journalists (CPJ), European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Greek Council for Refugees (GCR), Hellenic League for Human Rights, HIAS Greece, Human, Rights Watch (HRW), Inside Story, International Press Institute (IPI), OBC Transeuropa, Reporters Without Borders (RSF), Refugee Support Aegean (RSA) , Solomon, Transparency International EU (TI), Vouliwatch.

Οι οργανώσεις ζητούν, μεταξύ άλλων, στην έκθεση του 2024 για το Κράτος Δικαίου να καταγράψει μια καθαρή και λεπτομερή εικόνα για την επιδείνωση της κατάστασης του κράτους δικαίου με μετρήσιμες, συγκεκριμένες και χρονικά προσδιορισμένες συστάσεις προς τις αρχές.