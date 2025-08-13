Εποχικοί πυροσβέστες κατά Βούλτεψη: “Να κάτσει στο κλιματιστικό της”

Οργισμένη αντίδραση από τους εποχικούς πυροσβέστες κατά της Σοφίας Βούλτεψη η οποία δήλωσε πως “το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι η έλλειψη πυροσβεστών, αλλά εθελοντών”.

Δεν σταματά να… μη μας εκπλήσσει η βουλεύτρια της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, με τις δηλώσεις της. Πάντα, την κρίσιμη στιγμή, έχει τον τρόπο να προκαλεί. Αυτή τη φορά, την ώρα που καίγεται η μισή Ελλάδα με μια οικολογική καταστροφή να συντελείται και περιουσίες ανθρώπων να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, η κ. Βούλτεψη πρότεινε μια φαεινή λύση: Να αναλάβουν έργο περισσότεροι εθελοντές για να σβήνουν τις πυρκαγιές που ξεσπούν κάθε καλοκαίρι.

Κανένας λόγος εκ μέρους της για πρόληψη και επαρκή σχεδιασμό, κανένας λόγος για στοχευμένη αύξηση του δυναμικού της πυροσβεστικής με εξειδικευμένο προσωπικό, εκσυγχρονισμό μηχανημάτων και εξοπλισμού, για νέες μελέτες, για συμμετοχή των τοπικών παραγόντων με ενεργό ρόλο σε ένα σταθερό, εθνικό πρόγραμμα αντιπυρικής λογικής με διαρκείς επαναπροσαρμογές, σε συνεργασία με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο.

Διότι, αν έχεις εθελοντές, χωρίς κρατικό κόστος δηλαδή, “λύνονται” όλα.

Η Σοφία Βούλτεψη μιλώντας στο Mega ισχυρίστηκε για την ακρίβεια πως “Δεν φταίνε οι κρατικοί νόμοι” αλλά πως η χώρα μας “υστερεί στο θέμα των εθελοντών”. Έφερε μάλιστα ως αντιπαράδειγμα τη Γερμανία και την Αυστρία, χώρες που ακολουθούν εντελώς διαφορετική πολιτική σε σχέση με τη δική μας.

Στη Γερμανία έχει εφαρμοστεί το σύστημα IQ FireWatch που μπορεί να εντοπίζει καπνό μέχρι και σε απόσταση 20 km, μέσα σε γύρω στα 4 λεπτά. Περίπου 400 αισθητήρες καλύπτουν πάνω από 6 εκατομμύρια εκτάρια. Τεχνολογίες όπως AI-drones μπαίνουν πιλοτικά σε χρήση, ενώ έχουν εγκατασταθεί σημεία πρόσβασης νερού ειδικά σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Ακόμη, έχουν δημιουργηθεί σαφή “fire breaks” και “protective strips” με λιγότερη εύφλεκτη βλάστηση ή ακόμα και καλλιεργημένη ζώνη για επιβράδυνση της εξάπλωσης. Πρόκειται για μέτρα πρόληψης λοιπόν, όχι καταστολής.

Στη δε Αυστρία υπάρχει εθνική Ομάδα Επαφής για τις Δασικές Πυρκαγιές, με συμμετοχή του αρμόδιου υπουργείου, του οργανισμού μετεωρολογίας και του Πανεπιστημίου BOKU, ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορέων. Ακόμη υπάρχουν ειδικά εκπαιδευμένα τμήματα για δασικές πυρκαγιές, με εξοπλισμό εναέριας υποστήριξης (ελικόπτερα, αεροσκάφη). Σε πολλές περιφέρειες λειτουργούν σταθερές βάσεις με δεξαμενές νερού, υποδομές ανεφοδιασμού και διακομιστικά μέσα, πράγματα που στη χώρα μας λείπουν, καθώς δεν υπάρχει μόνιμο, μακροπρόθεσμο πλάνο με θεσμοθετημένους μηχανισμούς αξιολόγησης.

Αυτά αποδεικνύουν πως και οι δύο παραπάνω χώρες, επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και στην πρόληψη, και όχι στην καταστολή. Στη δε χώρα μας, η ενεργή διαχείριση δασών (καθαρισμοί, υποφύτευση, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών) γίνεται σποραδικά, κυρίως μετά από φωτιές.

Δείτε την δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη:

Όπως μπορείτε να δείτε, ερωτηθείσα για τους εποχικούς πυροσβέστες και τις μονιμοποιήσεις που δεν έγιναν, η κ. Βούλτεψη απέφυγε να απαντήσει ευθαρσώς. Μετά από σχόλιο πως “δεν μπορεί να στηριχθεί ένα κράτος σε εθελοντές”, αρκέστηκε να απαντήσει πως “στην Αμερική στηρίζονται στους εθελοντές”.

Σε άλλες δηλώσεις της στην ίδια εκπομπή, η κ. Βούλτεψη επανέλαβε το αφήγημα περί “πολλαπλών ταυτόχρονων πυρκαγιών που βλέπουμε και στα Βαλκάνια και στην Τουρκία”. Προφανώς δεν αμφισβητούνται τα πολλαπλά μέτωπα, αλλά η σύγκριση με το εξωτερικό – πέραν από διαρκή ατζέντα της κυβέρνησης – είναι εντελώς άτοπη, και δεν αναιρεί τις ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και κυρίως σε σχέδια ετοιμότητας, πέραν της καταστολής.

Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία πυρόπληκτων στην ΕΡΤ, οι οποίοι δήλωσαν πως “για να λειτουργήσουν οι πυροσβεστική κρουνοί έπρεπε να συνδεθεί το νερό από το φράγμα. Όμως αυτό εδώ και 6- 7 χρόνια δεν έχει γίνει”. Ανάλογες καταγγελίες είχαν υπάρξει και για την ολοκληρωτική καταστροφή στη Δαδιά.

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην ίδια εκπομπή είπε πως “η πρόληψη και γενικά η Πολιτική Προστασία δεν πρέπει να θεωρείται ένας μηχανισμός έσχατης καταφυγής, ένας μηχανισμός τελευταίας στιγμής. Δυστυχώς στην Ελλάδα η Πολιτική Προστασία είναι μηχανισμός τελευταίας στιγμής για να μην έχουμε απώλειες ανθρώπων και έτσι πρέπει να είναι, να μην έχουμε απώλειες ανθρώπων. Όμως, τι πρέπει να γίνεται νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα; Τα δάση σώζονται τον χειμώνα και αποδεικνύεται ότι δυστυχώς, για πολλοστή φορά, ο προϋπολογισμός της πρόληψης είναι υποπολλαπλάσιος του προϋπολογισμού της καταστολής”.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Γρηγόρης Θεοδωράκης ανέφερε πως “απαιτείται, ως χώρα, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να έχουμε μία καλύτερη αντιμέτωπη αυτών των φαινομένων και αυτό για εμάς προϋποθέτει μία γενναία ανακατανομή πόρων υπέρ της Πολιτικής Προστασίας. Πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη βάση στην πρόληψη, πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη βαρύτητα στον συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων, στην καλύτερη στελέχωση και του Πυροσβεστικού Σώματος και των δασικών υπηρεσιών και βεβαίως στην ενσωμάτωση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στο σύστημα Πολιτικής Προστασίας της χώρας”.

Η οργισμένη απάντηση από τους εποχικούς πυροσβέστες:

Όπως έγραψαν σε ανάρτησή τους στη σελίδα τους στο Facebook: “Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν”, ενώ τόνισαν δικαίως, πως “δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική”.

Σημειώνεται πως οι εποχικοί πυροσβέστες ζητούν να μην αποκλείονται από τους διαγωνισμούς λόγω ηλικιακών περιορισμών, κάτι που αποστερεί την εμπειρία από το Σώμα τους. Το ηλικιακό όριο είναι τα 40 έτη για τους “μάχιμους”.

Συνολικά μιλάμε για 2.500 ανθρώπους με εμπειρία και επαρκή εκπαίδευση στο πεδίο, η ενσωμάτωση των οποίων θα μπορούσε να λύσει αρκετά προβλήματα, ειδικά αν υπάρξει καθετοποίηση αρμοδιοτήτων. Μην ξεχνάμε δε, πως απέναντι στα αιτήματά τους, έχουν αντιμετωπίσει ξύλο και χημικά.

Να σημειωθεί πως οι εποχικοί πυροσβέστες εργάζονται από 1η Μαίου μέχρι 31 Οκτωβρίου και τον χειμώνα λαμβάνουν μόλις τρεις μήνες επίδομα ανεργίας.