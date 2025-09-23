Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίχως μάρτυρες και έγγραφα

Πλήρης κάλυψη από το Μαξίμου στις πρακτικές της «γαλάζιας» πλειοψηφίας της Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση θα επιμείνει στην τακτική του «κοψίματος» μαρτύρων και -όπως όλα δείχνουν- στην απόκρυψη εγγράφων στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που συνεδριάζει εκ νέου αύριο, Τετάρτη (24/9). Επιβεβαιώνοντας έτσι την κριτική της αντιπολίτευσης που έχει ήδη καταγγείλει την «γαλάζια» πλειοψηφία της για σχεδιασμένη προσπάθεια εργαλειοποίησης της Εξεταστικής ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις του σκανδάλου.

Επιβεβαίωση κατευθείαν από το Μαξίμου

Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν εκ νέου χθες από τον στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη Γιώργο Μυλωνάκη. Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργώ εμφανίστηκε στην Βουλή προκειμένου να απαντήσει (για δεύτερη φορά) σχετικά με το περίφημο ενημερωτικό σημείωμα που «παρήγγειλε» το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στον οργανισμό. Η απάντηση δόθηκε με αφορμή ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ προ ημερών προηγήθηκε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Καραμέρου.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού παρουσίασε από το βήμα της Βουλής την έως τώρα λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής ως… ενδεδειγμένη λύση για την διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι το αποτέλεσμα της κρίσης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας «να ψηφίσουν υπέρ της Εξεταστικής Επιτροπής, για να αναδειχθούν τα πραγματικά διαχρονικά προβλήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και όχι μια προανακριτική που θα εστιάζει στο δέντρο και όχι στο δάσος».

Αυτά παρά το γεγονός ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα απορρίφθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία όλα τα αιτήματα για κλήσεις μαρτύρων που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν τη γνώση της κατάστασης που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα, αυτά περιλάμβαναν τον ίδιο τον Γιώργο Μυλωνάκη όπως και μέλη της κυβέρνησης όπως ο υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ή ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.

Το σημείωμα

Ο Γιώργος Μυλωνάκης αναφέρθηκε στο περίφημο ενημερωτικό σημείωμα που είχε ζητήσει εκ μέρους του Μεγάρου Μαξίμου για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε πως «πρόκειται για ένα άτυπο ενημερωτικό σημείωμα ιστορικού χαρακτήρα που συνέταξε συνεργάτης μας για λόγους προσωπικής μου ενημέρωσης και μου το έστειλε τον Ιούνιο του 2025, συγκεκριμένα στις 15 Ιουνίου του 2025», δίχως να κατονομάσει τον συντάκτη του κειμένου.

Ανέφερε, επίσης, πως «στην πραγματικότητα είναι ένα είδος non paper». Τονίζοντας ότι «δεν είναι έγγραφο, γιατί δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του εγγράφου, δεν έχει πρωτόκολλο, δεν εστάλη με αλληλογραφία ή έστω με ένα e-mail, δεν έχει καν αποδέκτη. Ο συντάκτης του δε δεν είναι κάποιο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ένας συνεργάτης μας στην Προεδρία της Κυβέρνησης που γνωρίζει τα αγροτικά ζητήματα».

Επισήμανε, επίσης, ότι σε αυτό «δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ποινικές ευθύνες. Περιγράφει, όμως, την προσωπική αντίληψη του συντάκτη του γύρω από τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη λειτουργία του και τι πρέπει να αλλάξει στο μέλλον». Ακόμη, σημείωσε πως ο λόγος που το ζήτησε ήταν η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το ότι θα αποστείλει δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

Πάντως, ο Γιώργος Μυλωνάκης δεν αποδέχθηκε το αίτημα που κατατέθηκε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου όπως και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης σε προγενέστερο χρόνο ώστε το κείμενο αυτό να παραδοθεί στη Βουλή.

Αιτήματα για έγγραφα

Η στάση αυτή της κυβέρνησης δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για την τακτική που θα ακολουθήσει η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής συνολικά στα αιτήματα για καταθέσεις εγγράφων από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ιδίως από την στιγμή που το προεδρείο της Εξεταστικής αποτελείται μόνον από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα στελέχη που φέρονται να έχουν στενές σχέσεις με την ηγεσία της. (Α.Νικολακόπουλος, Ι.Λυτρίβη, Μ.Συρέγγελα).

Να θυμίσουμε ότι ήδη με πρωτοβουλία των τεσσάρων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική Επιτροπή (Μ.Αποστολάκη, Α.Πουλας, Ε.Λιακούλη, Γ.Μουλκιώτης) έχουν ζητηθεί συνολικά 10 συγκεκριμένα έγγραφα που αφορούν την αλληλογραφία και αποφάσεις του ΟΠΕΠΕΚΕ, καθώς και συγκεκριμένα στοιχεία για τους αποδέκτες των επιδοτήσεων. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται η «λίστα των 6.000 περίπου δεσμευμένων ΑΦΜ και ποια από αυτά έχουν αποδεσμευθεί και πληρωθεί», «τα έγγραφα που εστάλησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από αρχές (Εισαγγελικές Αρχές και Οικονομική Αστυνομία) για διερεύνηση υποθέσεων παρατυπιών ή απατών βάση ερευνών που διεξάγονται από το 2019 μέχρι σήμερα» καθώς και η αλληλογραφία με την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Κομισιόν που είχε προειδοποιήσει την διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με το ότι θα εκδώσει εκτελεστικές πράξεις αναστολής πληρωμών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στο θέμα άλλωστε αναφέρθηκε σε δήλωσή του και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας μεθόδευσε και πάλι μια διαδικασία -παρωδία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της συγκάλυψης που έχει αποφασίσει. Απο τον κατάλογο των μαρτύρων απουσιάζουν οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου διαφθοράς, όλοι εκείνοι δηλαδή που σε αγαστή συνεργασία με στελέχη του Οργανισμού και την πολιτική κάλυψη των δύο υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας διασπάθισαν εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων».

Επισήμανε ότι «τέτοιες μεθοδεύσεις ειναι κυρίως ενδεικτικές της αντίληψης της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, που αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ως εργαλείο απαξίωσης και προσβολής των θεσμών και των διαδικασιών της Βουλής».