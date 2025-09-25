Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ν.Δ “έκλεισε” για έναν μήνα τον κατάλογο μαρτύρων

Σε προπαγανδιστικό μηχανισμό τείνει να μετατραπεί η επιτροπή. Δεν επιτρέπεται στην αντιπολίτευση να θέσει νέα αιτήματα κλήσης προσώπων.

«Ελεύθερο πεδίο» προκειμένου να μπορεί η Εξεταστική Επιτροπή για το Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργήσει «προπαγανδιστικά» για τον επόμενο ένα μήνα δημιούργησε η κυβέρνηση: Η «γαλάζια» πλειοψηφία της επιτροπής αποφάσισε ότι δεν μπορεί να τεθεί θέμα ανανέωσης του καταλόγου των μαρτύρων έως ότου να εξετάσει τις περιόδους λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2015 – 2025! Αυτά την ίδια μέρα που απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.

Σύμφωνα με πρόταση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη, πρέπει να «διεξαχθεί συζήτηση για την κλήση νέων μαρτύρων μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των περιόδων 2015-2019 (περίοδο ΣΥΡΙΖΑ) και 2019-2025 (περίοδος ΝΔ)». Η πρόταση υπερψηφίστηκε από τους 17 βουλευτές της Ν.Δ και στην πραγματικότητα «κλείνει» για έναν περίπου μήνα (τόσο θα διαρκέσουν οι ακροάσεις στελεχών του οργανισμού από την περίοδο διακυβέρνησης Ν.Δ και ΣΥΡΙΖΑ) τον κατάλογο των μαρτύρων. Αφαιρώντας από την αντιπολίτευση την δυνατότητα να θέτει αιτήματα κλήσης προσώπων που τυχόν θα προκύψουν από τα όσα θα γίνονται γνωστά στην επιτροπή. Είτε από έγγραφα που έχουν ζητηθεί είτε από μαρτυρίες.

Άλλωστε η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής απέρριψε για μία ακόμη φορά το αίτημα που κατέθεσαν οι 4 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που είναι μέλη (Μ.Αποστολάκη, Α.Πουλάς, Γ.Μουλκιώτης, Ε.Λιακούλη) προκειμένου να καταθέσει ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Μυλωνάκης. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που ανέπτυξαν «έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης και κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στις 24-9-2025, ο εξεταζόμενος μάρτυρας κ. Νικόλαος Σαλάτας αποκάλυψε ότι ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας προκάλεσε την αντίδραση της Μιλένας Αποστολάκη που επισήμανε σε δήλωσή της στο περιστύλιο ότι «το ΠΑΣΟΚ παρεμβαίνει θεσμικά και αποκαλύπτει τον κυβερνητικό μηχανισμό της συγκάλυψης που αφού αμνήστευσε τους κκ Βορίδη και Αυγενάκη απαγορεύει σήμερα την κλήτευση του κ. Μυλωνάκη που οφείλει άμεσες απαντήσεις ειδικά μετά την κατάθεση του κ. Σαλάτα».

Αυτά ενώ ήδη η Νέα Δημοκρατία εκκίνησε την προσπάθεια συμψηφισμού αναφερόμενη σε ευθύνες άλλων κομμάτων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικαλούμενη την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη επανέφερε το θέμα της εμπλοκής του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη. Παρότι το θέμα αυτό έχει απαντηθεί από την αξιωματική αντιπολίτευση εδώ και αρκετές εβδομάδες.