Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατέθεσε ο αντιπρόεδρος που… δεν πήγαινε στον οργανισμό κάθε μέρα

Εικόνα σήψης για τον οργανισμό των επιδοτήσεων καταγράφει μία ακόμη κατάθεση ανώτατου στελέχους.

Οι τραγελαφικές καταστάσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται.

Σήμερα (9/10), κατέθεσε ένας ακόμη αντιπρόεδρος του οργανισμού (επι Κ.Τσιάρα), ο Ιωάννης Καιμακάμης. Φέρεται να δήλωσε, απαντώντας σε ερωτήσεις, ότι έχει άγνοια σε κομβικά σημεία του σκανδάλου αλλά και ότι δεν ήταν απαραίτητο να προσέρχεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ καθημερινά.

Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ «ο κ. Καϊμακάμης, απαντώντας στο ερώτημα πώς επιλέχθηκε για τη θέση του Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι η επιλογή του έγινε από τον κ. Τσιάρα, τον οποίο γνώριζε αφού του έστειλε το βιογραφικό του. Χαρακτήρισε μάλιστα την τοποθέτησή του «πολύ τιμητική» επειδή «είναι του χώρου», επιβεβαιώνοντας ότι “είναι ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας”».

Επίσης, σημειώνεται πως «ερωτηθείς αν πηγαίνει καθημερινά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ίδιος είπε προκλητικά ότι “διοίκηση κάνουμε, όταν είναι απαραίτητο πάω, όχι κάθε μέρα”».

Η αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμά πως στην ουσία της υπόθεσης «ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολούθησε την τακτική που έχει γίνει, πλέον, επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις καταθέσεις μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής: τη γραμμή «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα». Δεν γνώριζε μάλιστα αν ο κ. Σαλάτας εμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Επίσης, σύμφωνα με πηγές της Νέας Αριστεράς «ο κ. Καϊμακάμης, αφενός διέψευσε τον Υπουργό, κ. Τσιάρα, που τον περασμένο Μάιο δήλωνε πως η Τεχνική Λύση έχει καταργηθεί, τονίζοντας πως αναμένεται η απόφαση για την κατανομή βοσκοτόπων για το 2025, αφετέρου επιβεβαίωσε πως το «περιβόητο» ACTION PLAN βρίσκεται κυριολεκτικά «στον αέρα», καθώς δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Τονίζεται, επίσης, πως «ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις του Εισηγητή της Νέας Αριστεράς, αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε δέσμευση για το πότε επιτέλους θα πληρωθούν οι αγρότες, απαντώντας με το προκλητικό “σε εύλογο χρονικό διάστημα”».