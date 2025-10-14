Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο κύμα “σιωπηλών μαρτύρων” με “αμνησία”

Καταγγελίες της αντιπολίτευσης για «δίχτυ προστασίας» από το «γαλάζιο» προεδρείο σε πρώην στελέχη του οργανισμού επί Νέας Δημοκρατίας.

Φαινόμενα μαρτύρων δίχως μνήμη που αρνούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, καταγράφθηκαν για μία ακόμη φορά στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο λόγος για τον πρώην αντιπρόεδρο του οργανισμού (Ιανουάριος ’24-Ιανουάριος ’25) Ελευθέριο Ζερβό που επικαλέστηκε το δικαίωμά του στην μη ενοχοποίηση προκειμένου να μην απαντήσει σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης. Αυτά ενώ σήμερα εξετάστηκε και ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Αθανάσιος Καπρέλης, ένας ακόμη μάρτυρας που απέφευγε – σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης – να απαντήσει.

Η αντιπολίτευση «χρεώνει» την στάση των μαρτύρων και στην τακτική που ακολουθούσε το προεδρείο της Εξεταστικής. Ανεχόμενο αυτή την στάση των μαρτύρων η οποίοι (σύμφωνα με πηγές από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ) απαντούσαν λαλίστατα μόνον στις ερωτήσεις των βουλευτών της Ν.Δ. Αυτές εστιάζονταν κυρίως στο αν έχουν στοιχεία για παρεμβάσεις υπουργών στο έργο τους. Επίσης το προεδρείο αρνήθηκε το να βρεθούν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες αντιμέτωποι με τα κείμενα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορούν υλικό επισυνδέσεων που καταγράφονται αποκαλυπτικοί διάλογοι για το πώς λειτουργούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως επισημαίνεται από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καπρέλης, απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του τέθηκαν από το ΠΑΣΟK για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, την καταπάτηση δημόσιων βοσκοτόπων, τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και την εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού, παρά την πολυετή θητεία του στον οργανισμό. Η στάση του κ. Καπρέλη επιβεβαιώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διοικούνταν «στο περίπου», χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς διαφάνεια και χωρίς λογοδοσία. Ένας δημόσιος οργανισμός που διαχειρίζεται εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών πόρων λειτουργούσε με προχειρότητα και αδιαφορία για την εσωτερική του δομή».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο ίδιος μάρτυρας – μετά από πιέσεις- «αποκάλυψε ότι ο πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ήταν εκείνος που εισηγήθηκε την εγκύκλιο 80895/17.10.2019 που περιόριζε τους ελέγχους των ενοικιαστηρίων αποκλειστικά βάσει του «νομότυπου» Ε9, μέτρο που οδήγησε σε πλασματικές δηλώσεις και καταχρήσεις».

Αντίστοιχα πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως «ο «άνθρωπος» του Αυγενάκη στην Κρήτη και κατά παραδοχή του στέλεχος της ΝΔ (αντιπρόεδρος στην Νομαρχιακή Ηρακλείου), Ελευθέριος Ζερβός, που μοίραζε τα στρέμματα σαν να είναι τσιφλίκι του, ξαφνικά έπαθε απώλεια μνήμης. Ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλέστηκε το δικαίωμά του «στη σιωπή και τη μη αυτοενοχοποίηση» για να μην απαντήσει σε καμία ερώτηση της αντιπολίτευσης σχετικά με τις ανατριχιαστικές και αποκαλυπτικές συνομιλίες του, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Είπε παράλληλα ότι «με την κάλυψη του «γαλάζιου» προεδρείου της Επιτροπής, ο κ. Ζερβός αρνήθηκε με κυνισμό την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να λάβει σήμερα γνώση των συνομιλιών, τις οποίες (υποτίθεται ότι) δεν θυμάται. Εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να καλύψει τον εαυτό του και τους «γαλάζιους» εμπλεκόμενους στο οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παριστάνει ξανά τον μάρτυρα μόνο όταν ερωτάται από βουλευτές του κόμματός του, της ΝΔ».