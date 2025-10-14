Φάμελλος: “Δεν θα νομιμοποιήσουμε τον εργασιακό Μεσαίωνα που φέρνει ο κ. Μητσοτάκης”

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τα τελευταία έξι χρόνια έχει εξαπολύσει «επίθεση» στα εργασιακά δικαιώματα, με αποκορύφωμα το 13ωρο Κεραμέως.

«Νομοσχέδιο εργασιακού Μεσαίωνα» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας μιλώντας σήμερα στη Βουλή.

Ο Σ. Φάμελλος επέρριψε στην κυβέρνηση την ευθύνη της σημερινής κατάστασης των εργαζομένων στη χώρα που παρόλο που δουλεύουν περισσότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πληρώνονται λιγότερο και «δεν τα βγάζουν πέρα». «Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι εργαζόμενοι ζουν για να δουλεύουν και να πλουτίζουν άλλοι, οι λίγοι και οι ισχυροί φίλοι του κ. Μητσοτάκη και της κ. Κεραμέως», είπε χαρακτηριστικά, αφού παρουσίασε σειρά στοιχείων που δείχνουν ότι «η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη είναι μία χώρα εργαζόμενων φτωχών».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα τελευταία έξι χρόνια έχει εξαπολύσει «επίθεση» στα εργασιακά δικαιώματα, από τη «νομιμοποίηση των απλήρωτων υπερωριών» και την «κατάργηση βάσιμου λόγου και αιτιολόγησης των απολύσεων», μέχρι την διάλυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την υποβάθμιση του Σ.Ε.Π.Ε και του Ο.Μ.Ε.Δ.

Όπως τόνισε, το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής δεν είναι μόνο η «φτωχοποίηση των εργαζομένων», αλλά και «η ασυδοσία της εργοδοσίας», που έχουν «τραγικό αποτύπωμα» και στα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Όλα αυτά τα απέδωσε στην «βαθιά αντεργατική και άδικη δεξιά πολιτική» που αντιλαμβάνεται την εργασία «μόνο ως κόστος». «Τα προβλήματα έχουν αιτίες. Έχουν και κόμμα και χρώμα!», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως απέναντι σε όλα αυτά υπάρχει η προοδευτική πρόταση με συλλογικές συμβάσεις, αύξηση των μισθών και καταπολέμηση της αισχροκέρδειας.

«Το σημερινό νομοσχέδιο είναι συνέχεια των επιλογών του κ. Μητσοτάκη. Φέρνει έναν εργασιακό μεσαίωνα, με δουλειά 13ωρών, από τα ξημερώματα μέχρι το βράδυ, νύχτα με νύχτα», σημείωσε, ενώ ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «δε συμμαζεύεται» και μόνη λύση είναι η απόσυρσή του.

Ειδικότερα, επισήμανε πως το εν λόγω νομοσχέδιο φέρνει μεταξύ άλλων: το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη, τη διευθέτηση χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, υπερωρίες στην εκ περιτροπής εργασία, διήμερες συμβάσεις, πιο εύκολες απολύσεις χωρίς αποζημίωση, κατάτμηση της άδειας, στην πράξη πιο φθηνές υπερωρίες με κατάργηση των προσαυξήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ικανοποίησε ένα αίτημα των εργοδοτών οι οποίοι αντί να κάνουν προσλήψεις, θα εξαντλήσουν το υπάρχον προσωπικό, που θα καλύπτει δύο θέσεις εργασίας», κάνοντας το 13ωρο «καθεστώς». Χαρακτήρισε, δε, «προσβολή» ότι ανάμεσα σε δεκάδες «απαράδεκτα» άρθρα, υπάρχουν και δέκα «ενδιαφέροντα», με σκοπό να εκβιαστεί η αντιπολίτευση.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε πως οι εν λόγω ρυθμίσεις θα εντείνουν περαιτέρω το δημογραφικό, ενώ παράλληλα θα οδηγήσουν και σε περισσότερα εργασιακά ατυχήματα.

«Ενώ σήμερα, με την πρόοδο της τεχνολογίας, έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για καλύτερη εργασία σε λιγότερες ώρες, με αυξημένη παραγωγικότητα και καλύτερη ποιότητα ζωής, όπως προτείνει η Αριστερά, εσείς μας οδηγείτε στο αναχρονιστικό παρελθόν, στον Μεσαίωνα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως την ίδια ώρα από το νομοσχέδιο λείπουν ουσιαστικές ρυθμίσεις για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, που ήρθαν στην επιφάνεια ειδικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Συνοψίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για ένα νομοσχέδιο που οδηγεί σε «δουλειές χαμηλής εργασιακής ασφαλείας και σταθερότητας, χαμηλών μισθών και υψηλών εργάσιμων ωρών και υψηλών κινδύνων».

«Αυτή είναι η δεξιά πολιτική, δεν είναι νομοτέλεια ούτε ανεπάρκεια. Στηρίζουν την άδικη, ταξική πολιτική των ολιγαρχών», είπε, υπογραμμίζοντας πως αντίθετα, για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «η εργασία είναι ο πυρήνας της ανάπτυξης και οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι είναι η δύναμη μιας οικονομίας». «Εργαζόμενες και εργαζόμενοι, οι οποίοι θα αισθάνονται ασφαλείς στη δουλειά τους, θα εργάζονται υπό αξιοπρεπείς συνθήκες, θα αμείβονται επαρκώς, με υψηλούς μισθούς, θα ζουν καλά, θα έχουν φθηνά καταναλωτικά αγαθά, ενέργεια, στέγη, θα έχουν δωρεάν δημόσια υγεία και παιδεία», πρόσθεσε και παρουσίασε τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ που περιλαμβάνουν την κάλυψη του 80% των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα από Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κάλεσε, δε, τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να δεσμευτούν για την «κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων της Ν.Δ. την πρώτη μέρα της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης».

Συνεχίζοντας, ο Σ. Φάμελλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θεωρεί «αντιπάλους» της την κοινωνία και τους πολίτες, τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα όταν διεκδικούν, κάτι που όπως είπε, «αποδείχθηκε και με την ‘τραμπικής’ έμπνευσης απόφαση του κ. Μητσοτάκη, να σταματήσει τις διαμαρτυρίες στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, αναθέτοντας την ‘αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και τη σωστή λειτουργία του στο Υπουργείο ‘Αμυνας‘».

«Το μνημείο δεν αναστατώθηκε από τις κινητοποιήσεις των πολιτών. Από τις δικές σας πολιτικές και πρακτικές προσβάλλεται η δημοκρατία», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνο» τον πρωθυπουργό, καθώς «επιχείρησε να στρατιωτικοποιήσει το Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη και την πλατεία Συντάγματος για να αντιμετωπίσει τις κινητοποιήσεις», την ώρα, μάλιστα, όπως τόνισε που «κάθε μέρα η ελληνική κοινωνία μαθαίνει και από ένα σκάνδαλο».

Ειδικότερα, κάνοντας αναφορά και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση για τις συνεχιζόμενη προσπάθειες «συγκάλυψης», ενώ χαρακτήρισε την εξεταστική επιτροπή «ένα κακοστημένο θέατρο ‘δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι’».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Σ. Φάμελλος απηύθυνε κάλεσμα για τη συνέχιση των κοινωνικών αγώνων και δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα επιμείνει μέχρι την απόσυρση του νομοσχεδίου και δεν θα νομιμοποιήσει τον «εργασιακό Μεσαίωνα που φέρνει ο κ. Μητσοτάκης», καλώντας και τα υπόλοιπα κόμματα να τοποθετηθούν αντίστοιχα.

Ο Σ. Φάμελλος στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας τη σημασία που έχει η συμφωνία για το τέλος της «άνευ προηγουμένου» γενοκτονίας, αλλά και την ανάγκη «οι λύσεις να είναι βιώσιμες και να υπηρετούν τα συμφέροντα όλων των λαών».