Στο Ωνάσειο ο Γαβριήλ Σακελλαριδης – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος από το πρωί της Τετάρτης (10/09) νοσηλεύεται στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες στέφθηκε με επιτυχία, ενώ αναμένεται να λάβει εξιτήριο την ερχόμενη Παρασκευή.