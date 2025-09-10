Πολιτική Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Στο Ωνάσειο ο Γαβριήλ Σακελλαριδης – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Στο Ωνάσειο νοσηλεύεται ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος από το πρωί της Τετάρτης (10/09) νοσηλεύεται στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες στέφθηκε με επιτυχία, ενώ αναμένεται να λάβει εξιτήριο την ερχόμενη Παρασκευή.

 

