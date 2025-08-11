Ο Τσίπρας, η ΔΕΘ και αυτοί που ενοχλήθηκαν

Γιατί προκαλεί δυσανεξία στο Μαξίμου η δημόσια παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού, μία μέρα πριν την ομιλία Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη

Μια -αν μη τι άλλο- ενδιαφέρουσα συνθήκη θα αποτελέσει η συγκυρία που θέλει στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη να κάνουν δημόσιες παρεμβάσεις για την οικονομία διαδοχικά ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός στις 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία στην Διεθνή Έκθεση, ενώ την προηγούμενη ο προκάτοχός του θα μιλήσει κλείνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου του Economist που επίσης πραγματοποιείται στην πόλη.

Παρότι μεσολαβεί κάτι λιγότερο από ένας μήνας μέχρι το συγκεκριμένο διήμερο, οι «οιωνοί» της δυσαρέσκειας του Μεγάρου Μαξίμου για την εξέλιξη έχουν ήδη γίνει εμφανείς. Δημιουργώντας έτσι εύλογα πολιτικά ερωτήματα.

Η συγκυρία

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Συνέδριο του Economist και η ομιλία του στις 6 Σεπτεμβρίου -όπως αναφέραμε- είναι μάλλον συγκυριακή. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα μετάσχει φυσικά στις εκδηλώσεις της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, αλλά θα παρέμβει σε ένα συνέδριο με θέμα «Ελληνική Οικονομία του 2030» που θα γίνει στην συμπρωτεύουσα.

Ο Αλέξης Τσίπρας – σύμφωνα με πληροφορίες – είχε κληθεί αρχικά να μετέχει στο αντίστοιχο συνέδριο της Αθήνας στις αρχές του καλοκαιριού. Όμως σειρά υποχρεώσεων που είχε, ανάμεσα στις οποίες και δημόσιες παρεμβάσεις, δεν του επέτρεψαν να συμμετέχει. Για τον λόγο αυτό κλήθηκε να παρέμβει στην επόμενη ανάλογη εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αυτό, βέβαια, δεν αλλάζει την πολιτική ουσία. Δηλαδή το ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει μια ομιλία για την οικονομία μόλις ένα 24ωρο πριν από αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μια πρωθυπουργική ομιλία στην οποία η κυβέρνηση στηρίζει πολλά και κυρίως την προσπάθεια της να εξέλθει από το εξαιρετικά δυσμενές κλίμα των τελευταίων μηνών, αυτό που έχουν δημιουργήσει οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης και η αγανάκτηση της κοινής γνώμης για τις παρεμβάσεις «αμνήστευσης» υπουργών όπως ο Χρ.Τριαντόπουλος, ο Κ.Καραμανλής, ο Μ.Βορίδης και ο Λ.Αυγενάκης που εμπλέκονται είτε στο «Έγκλημα των Τεμπών», είτε στο «Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η ενόχληση του Μαξίμου

Η ενόχληση και η δυσαρέσκεια του Μεγάρου Μαξίμου δεν εκφράστηκε (έως στιγμής) με κάποια επίσημη ανακοίνωσή ή μία δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Καθρεφτίστηκε όμως με μεγάλη σαφήνεια στον φιλοκυβερνητικό τύπο και σε σειρά ψηφιακών, ηλεκτρονικών ή έντυπων σχολίων. Εκεί όπου η ομοιομορφία στο τρόπο αντιμετώπισης της παρέμβασης που αναμένεται να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας καταδεικνύει την κοινή «πηγή πληροφόρησης».

Στις αντιδράσεις αυτές καταγράφονται κάποια ενδιαφέροντα πολιτικά στοιχεία:

Το πρώτο από αυτά είναι πως προεξοφλείται ότι η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού στα ζητήματα της οικονομίας (αφού αυτή θα είναι η θεματολογία του συνεδρίου του Economist) δεν θα έχει… περιεχόμενο. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πληροφόρηση που θέλει τον πρώην πρωθυπουργό στην ομιλία του όχι μόνον να κάνει μία αποτίμηση της κατάστασης της οικονομίας σήμερα, αλλά να δίνει έμφαση στο οραματικό στοιχείο.

Δηλαδή στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε η ελληνική οικονομία να γίνει άμεσα «συμπεριληπτική» για το σύνολο των κοινωνικών στρωμάτων σε αντίθεση με το σημερινό μοντέλο. Δηλαδή θέσεις, εμπλουτισμένες με στοιχεία της άμεσης επικαιρότητας, που κατά καιρούς έχει εκφράσει στις δημόσιες παρεμβάσεις του μέσω του Ινστιτούτου του.

Πολύ δε περισσότερο επειδή το αντικείμενο του συνεδρίου του Economist είναι η ελληνική οικονομία στην προοπτική του 2030. Δηλαδή της χρονιάς που ολοκληρώνεται η πρώτη φάση ρύθμισης του ελληνικού χρέους, που συμφωνήθηκε από την διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και σήμερα θεωρείται βασικό δεδομένο για τα δημοσιονομικά της χώρας.

Το δεύτερο είναι πώς ασκείται μία… «θεσμική» κριτική σχετικά με τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα. Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζεται ως πρόσωπο που δεν εκφράζει κάποιον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, παρά το γεγονός ότι όχι μόνον είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κυρίως διαφαίνεται ως ένα πρόσωπο – συνεκτικό στοιχείο του ευρύτερης Αριστεράς, αλλά και του χώρου που προσδιορίζεται πως «προοδευτική παράταξη».

Η παράθεση τέτοιου είδους ερωτημάτων είναι μάλλον… αταίριαστη με την συνολικότερη εικόνα που προσπαθεί να καλλιεργήσει το Μέγαρο Μαξίμου, όταν προβάλλει τη Νέα Δημοκρατία ως το κόμμα που πλειοψηφεί με μεγάλη διαφορά έναντι των υπόλοιπων εκφράζοντας μεγάλη αισιοδοξία για νίκη στις επόμενες εκλογές, που δεσμεύεται πως θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.

Το τρίτο στοιχείο είναι η κινδυνολογία. Η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρας μόλις ένα 24ωρο πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ χαρακτηρίζεται ακόμη και «επικίνδυνη»!

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζεται ως «υπονομευτής» των εξαγγελιών που σκέπτεται να κάνει ο πρωθυπουργός προκειμένου – όπως αναφέρεται στις σχετικές διαρροές- να «στηριχθεί η μεσαία τάξη». Εμφανίζεται ως παράγοντας διχασμού της κοινής γνώμης έτοιμος να ενσταλάξει στην ελληνική κοινωνία τον «λαϊκισμό» και τα «επικοινωνιακά τεχνάσματα».

Συνολικά το Μέγαρο Μαξίμου φέρεται να αντιμετωπίζει με υπερβάλλουσα επιθετικότητα και… προληπτική απαξίωση την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ιδιαίτερα δυσανάλογη με την αίσθηση που επιθυμεί να δώσει σχετικά με το ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι πρόσωπο που ανήκει στο παρελθόν.

Η αντιμετώπιση που επιφυλάσσει στον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή την στάση απέναντι σε μία «απειλή για το μέλλον» της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα στοιχείο που εύλογα διαψεύδει θεωρίες, που έχουν καταγραφεί δημόσια, σύμφωνα με τις οποίες η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας θα επέλεγε τον Αλέξη Τσίπρα ως πολιτικό αντίπαλο.

Μάλιστα παρουσιάζεται και μια κραυγαλέα αντίφαση: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη δύο φορές «προκαλέσει» τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί στην Βουλή, φαίνεται όμως να δυσανασχετεί με την προοπτική να κάνει μία δημόσια παρέμβαση, ενώ ο ίδιος θα έχει το τελευταίο λόγο μιλώντας ακριβώς την επόμενη ημέρα.