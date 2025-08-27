Κυβέρνηση κατά Τσίπρα με φόντο τη “μονομαχία” στη ΔΕΘ

Η διήμερη επίθεση από το Μέγαρο Μαξίμου κατά του πρώην πρωθυπουργού και η… ακροδεξιά ατζέντα περί «17.000 αποφυλακίσεων».

Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τον Αλέξη Τσίπρα ως τον βασικό της αντίπαλο στην 89η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται να προκύπτει από την 48ωρη επίθεση του Μεγάρου Μαξίμου στον πρώην πρωθυπουργό, δια στόματος Παύλου Μαρινάκη.

Κατευθείαν από το Μαξίμου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και -αντικειμενικά- εκφραστής των απόψεων του Κυριάκου Μητσοτάκη συνέχισε και χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη την ολομέτωπη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, την οποία ξεκίνησε την Δευτέρα στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Μάλιστα, εντύπωση προκάλεσε όχι μόνον η σφοδρότητα των χαρακτηρισμών αλλά και η επιλογή της ατζέντας τύπου… «σκληρό ρόκ» που έκανε ο Παύλος Μαρινάκης. Παρά το γεγονός ότι στη συνέντευξή του στη Γαλλική Le Monde (που αποτέλεσε και την αφορμή των επιθέσεων) ο Αλέξης Τσίπρας προέταξε στην κριτική του προς την κυβέρνηση την παράθεση στοιχείων για την οικονομία.

Το σκηνικό της ΔΕΘ

Θα ήταν μάλλον αφελές να ισχυριστεί κανείς πως η τακτική των επικρίσεων στον Αλέξη Τσίπρα ως κυβερνητική τακτική είναι άσχετη από τα όσα είναι προγραμματισμένα να συμβούν στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου η ΝΔ «ποντάρει» πολλά στην ομιλία του πρωθυπουργού το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου αλλά και στην συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει την επόμενη ημέρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθεί να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, όμως αντικειμενικά θα βρεθεί αντιμέτωπος με όσα θα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας την ακριβώς προηγούμενη ημέρα. Θυμίζουμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός στις 5 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται επίσης στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μιλήσει στο συνέδριο του Economist με αντικείμενο τη πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Όπως έχει δείξει η εμπειρία του προηγούμενου διαστήματος, αλλά και η τελευταία συνέντευξη στη Le Monde, οι δημόσιες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα απασχολούν έντονα την επικαιρότητα. Έχουν δηλαδή την δυνατότητα να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την «πολιτική ατμόσφαιρα».

Πράγμα που -αντικειμενικά- θα αποτελέσει εμπόδιο στην εμφανή πρόθεση της κυβέρνησης να αναστρέψει την καθοδική (δημοσκοπικά) πορεία της το τελευταίο διάστημα. Ως εκ τούτου το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να προσαρμόζεται σε αυτή την συνθήκη «μονομαχίας», ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Επιχειρήματα… ακροδεξιάς

Εντύπωση πάντως προκαλεί, εκτός από αυτό καθ’ εαυτό το γεγονός της επίθεσης στον Αλέξη Τσίπρα, ο τρόπος με τον οποίο το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε την αντιμετώπισή του. Όπως προαναφέραμε, ο πρώην πρωθυπουργός εστίασε την κριτική του στα ζητήματα της οικονομίας.

Στην συνέντευξή στη Le Monde, τμήματα της οποίας επανέφερε με ανάρτησή του λίγες ημέρες αργότερα, εγκαλεί την κυβέρνηση για ανάπτυξη που «ωφελεί μόνο μία μειοψηφία» αναφέροντας πως «μόνο ένας στους πέντε Έλληνες ζει καλά, το 45% του πληθυσμού έχει οικονομικές δυσκολίες και το 35% είναι χρεωμένο».

Επίσης, «χρεώνει» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβαρύνσεις των ασθενέστερων στρωμάτων συγκρίνοντας με τη διακυβέρνηση 2015-2019. Όπως αναφέρει «μεταξύ 2015 και 2019, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ μειώθηκαν κατά 2,7% για το 10% των πλουσιότερων. Αντίθετα, μεταξύ 2019 και 2023, τα εισοδήματα του 10% των φτωχότερων μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ τα εισοδήματα του 10% των πλουσιότερων αυξήθηκαν κατά 13%». Παράλληλα, έθεσε και ζήτημα σκανδάλων. Επισημαίνοντας πως «έχουμε επιστρέψει σε μία γενικευμένη διαφθορά. Το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων που ξέσπασε πρόσφατα είναι αρκετά ενδεικτικό».

Αντίθετα, από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου δεν φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση σε αυτά τα ζητήματα. Έτσι ο Παύλος Μαρινάκης τόσο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Δευτέρα όσο και σε τηλεοπτική του εμφάνιση την Τρίτη κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρας ότι «αποφυλάκισε μέσα σε περίπου πέντε χρόνια 17000 βαρυποινίτες».

Πιο συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε πως «χωρίς εξαιρέσεις, δηλαδή χωρίς να εξαιρείται ο ναρκέμπορας, χωρίς να εξαιρείται ο δολοφόνος, χωρίς να εξαιρείται ο βιαστής, ο παιδοβιαστής, αν για παράδειγμα έχεις πάρει μια ποινή 25 έτη κάθειρξης θα είσαι έξω στο 1/3. Δηλαδή, όλοι αυτοί που συγκλονίζουν το πανελλήνιο, στα χρόνια του κ. Τσίπρα, του ευαίσθητου κοινωνικά και και και, έβγαιναν έξω ίσως και σε έξι – επτά χρόνια».

Για την κριτική που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ο Παύλος Μαρινάκης αρκέστηκε να παραθέσει το εξής στοιχείο: «Ποσοστό που δηλώνεις απόλυτη φτώχεια επί Τσίπρα 15,8%, επί Μητσοτάκη 14%, δύο μονάδες περίπου, 1,8% κάτω». Πράγμα μάλλον… αρνητικό για την κυβέρνηση αν συνυπολογίσει κανείς ότι από τα 3 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν τα 2,5 ήταν υπό το καθεστώς των μνημονίων. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη που άσκησε πολιτική υπό το καθεστώς της ποσοτικής χαλάρωσης και του «Ταμείου Ανάκαμψης».

Η κυβερνητική τακτική δημιουργεί μάλιστα και πολιτικά ερωτηματικά. Αφού το θέμα του ύψους και της εκτέλεσης των ποινών, το οποίο επέλεξε η κυβέρνηση να επιστρατεύσει, δεν απαντά κυρίως στις πολιτικές ανησυχίες των πολιτών στον χώρο του κέντρου. Εκεί δηλαδή που – θεωρητικά – θα έπρεπε να αντιπαρατίθεται με τις απόψεις του Αλέξη Τσίπρα. Αντιθέτως πρόκειται για μία θεματολογία που περισσότερο «αγγίζει» τον χώρο δεξιότερα της Ν.Δ. Δηλαδή αυτών της ακροδεξιάς. Πράγμα που καταδεικνύει ένα ζητούμενο συσπείρωσης της βάσης της Νέας Δημοκρατίας