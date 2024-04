Γιώργος Τσούνης: Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους

Στο Φόρουμ των Δελφών έδωσε το “παρών” ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γιώργος Τσούνης, ο οποίος μεταξύ άλλων έστειλε μήνυμα για την ανάγκη μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Μήνυμα για την ανάγκη μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες για όλους έστειλε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γιώργος Τσούνης (George Tsunis), μιλώντας στο 7ο Inclusivity Lounge, που διοργάνωσε το Women On Top στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

«Λειτουργούμε καλύτερα ως κοινωνία όταν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων συμμετέχουν άτομα από κάθε πτυχή της κοινωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσούνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να στήσουμε γέφυρες, να υπερπηδήσουμε κάθε εμπόδιο και να ανοίξουμε τον δρόμο σε μια κοινωνία, στην οποία όλα τα μέλη της θα εκπροσωπούνται ισότιμα.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ μίλησε για την ανάγκη προάσπισης της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης και επεσήμανε πως όταν μαχόμαστε υπέρ αρχών και ιδανικών κάνουμε τον κόσμο μας ένα καλύτερο μέρος για να ζει κάποιος. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιβραβεύουμε το γεγονός ότι οι κόρες μου, για παράδειγμα, δεν θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τον γιο μου […] Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε άτομο έχει ίσες ευκαιρίες καθώς ανεβαίνει τη σκάλα της επιτυχίας» ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο κ. Τσούνης, εξηγώντας πως αυτό αφορά όλη την κοινωνία, από τις γυναίκες ώς την LGBTQI κοινότητα και μεμονωμένα άτομα, πρόσφυγες κ.ά.

«Ως παιδί μεταναστών που κατάφεραν να ξαναχτίσουν τις ζωές τους μέσα από τις στάχτες του πολέμου και της φτώχειας, αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας για εμένα» υπογράμμισε.

«Η αποδοχή της διαφορετικότητας και η συμπερίληψη δεν είναι απλώς το σωστό, αυτό που πρέπει να κάνουμε» τόνισε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, εξηγώντας πως όλη αυτή η διαδικασία έχει νόημα και για την οικονομία καθώς μια κοινωνία μπορεί να προχωρήσει μπροστά μόνο αξιοποιώντας τα καλύτερα κομμάτια από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της. Δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε σημαντικά προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο κόσμος σήμερα αν αξιοποιήσουμε μόνο το 50% του ανθρώπινου δυναμικού και όχι το σύνολό του, τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα με τη γήρανση του πληθυσμού επισημαίνοντας πόσο μια συμπεριληπτική κοινωνία θα μπορούσε να βοηθήσει και προς αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, αφού υπογράμμισε ότι η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα στηρίζει το Inclusivity Lounge από τη «γέννησή» του πριν από μερικά χρόνια, ο Αμερικανός πρέσβης επεσήμανε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει καταστεί «πρωταθλητής ποιότητας» για όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Το Inclusivity Lounge, με τίτλο «Inclusion: the lost piece in the demographic puzzle», το οποίο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των British Council στην Ελλάδα, Konrad Adenauer Stiftung Ελλάδας και Κύπρου και της Ελληνικός Χρυσός, επικεντρώθηκε στη συμπερίληψη ως πιθανή λύση στις προκλήσεις του δημογραφικού ζητήματος, και ειδικότερα στους τρόπους με τους οποίους η γυναικεία απασχόληση, η ένταξη των μεταναστ(ρι)ών και των ατόμων με αναπηρία, η διαγενεακή συμπερίληψη στη φροντίδα και στην αγορά εργασίας και η διαμόρφωση συμπεριληπτικών οικογενειακών πολιτικών μπορούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις στο δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.