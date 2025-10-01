Η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα “παγώνει” τα social media μετά το shutdown

Με ανακοίνωση στο Facebook, η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ενημερώνει για τον τρόπο που θα λειτουργεί για το διάστημα που η αμερικανική κυβέρνηση θα βρίσκεται σε καθεστώς shutdown.

Στην ανακοίνωση αναφέρει πως:

“Λόγω της διακοπής χρηματοδότησης και παύσης λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, αυτός ο λογαριασμός Facebook δεν θα ενημερώνεται τακτικά μέχρι την πλήρη επανέναρξη των λειτουργιών, με εξαίρεση την επείγουσα πληροφόρηση για θέματα προστασίας και ασφάλειας.

Οι προγραμματισμένες υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου στις Η.Π.Α. (βίζα) θα συνεχίσουν να λειτουργούν τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις Πρεσβείες και τα Προξενεία των Η.Π.Α. στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Ο λογαριασμός αυτός δεν θα ενημερώνεται έως την πλήρη αποκατάσταση των λειτουργιών, με μόνη εξαίρεση τις επείγουσες ανακοινώσεις που αφορούν την ασφάλεια και προστασία. Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο travel.state.gov”.