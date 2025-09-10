Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για την Ντόχα δεν είχε τη λέξη “Ισραήλ”

Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την “βαθιά του ανησυχία” για την επίθεση στη Ντόχα εξέδωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ, υπογραμμίζοντας πως “είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο” χωρίς ωστόσο να αναφέρεται στο Ισραήλ

Την “βαθιά του ανησυχία” για το χτύπημα που πραγματοποίησε το Ισραήλ στη Ντόχα την Τρίτη (9/9) εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς όμως να αναφέρεται στη χώρα η οποία πραγματοποίησε επίθεση στο έδαφος του Κατάρ, δηλαδή το Ισραήλ.

Στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ αναφέρει πως το χτύπημα “αποτελεί παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο.”

“Η Ελλάδα καλεί για αυτοσυγκράτηση” συνεχίζει η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ και επαναλαμβάνει ότι “η διπλωματία και ο διάλογος είναι τα μόνα μέσα για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή”.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την επίθεση στη Ντόχα. Αποτελεί παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ και είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα κάνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνει ότι η διπλωματία και ο διάλογος είναι τα μόνα μέσα για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της επίθεσης στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες πριν, την Δευτέρα (8/9), το ελληνικό ΥΠΕΞ έσπευσε αμέσως να δηλώσει πως “η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη φονική τρομοκρατική επίθεση”.