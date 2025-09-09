Το Ισραήλ βάζει “φωτιά” σε όλη τη Μέση Ανατολή – Η πρώτη αντίδραση των ΗΠΑ

Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε ξένο έδαφος, και μάλιστα σε χώρα του Κόλπου, που διατηρεί στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Επέζησαν των εκρήξεων τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα.

Νέα, επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκάλεσε το Ισραήλ με την παγίδα θανάτου που έστησε σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς στη Ντόχα, χτυπώντας συγκρότημα κατοικιών όπου πραγματοποιούσαν συνάντηση, συζητώντας την πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία.

Περισσότερα από 10 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έριξαν πάνω από 10 βόμβες κατά την επίθεση, δήλωσαν Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε ισραηλινά ΜΜΕ, σε μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε κατοικημένη περιοχή όπου βρίσκονται σπίτια, πρεσβείες ακόμα και σχολεία.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι, σε συνεργασία με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, η πολεμική αεροπορία του πραγματοποίησε απόπειρα δολοφονίας ηγετών της Χαμάς.

Ωστόσο, η πολυδιαφημισμένη επιχείρηση φαίνεται να κατέληξε σε φιάσκο – σύμφωνα πάντα με τις προσδοκίες που είχε για αυτή το Ισραήλ – καθώς, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η ηγεσία της Χαμάς επέζησε της επίθεσης.

Χαμάς: Η ισραηλινή επίθεση είχε στόχο να ματαιώσει τις συνομιλίες – Επέζησε η ηγεσία μας

Στη πρώτη της επίσημη δήλωση μετά τις επιθέσεις στη Ντόχα, η Χαμάς δηλώνει ότι η ισραηλινή επίθεση είχε στόχο να ματαιώσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή κρατουμένων. Η οργάνωση επιβεβαίωσε επίσης ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της επιβίωσαν από την απόπειρα δολοφονίας, ενώ έξι άλλοι, μεταξύ των οποίων ο γιος του επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, και ένας από τους βοηθούς του, καθώς και ένας αξιωματικός του Κατάρ, σκοτώθηκαν.

«Αυτό αποκαλύπτει και πάλι τη εγκληματική φύση της κατοχής και την επιθυμία της να υπονομεύσει οποιεσδήποτε πιθανότητες για να επιτευχθεί συμφωνία», δήλωσε η Χαμάς.

Νωρίτερα, και ο Σουχέιλ αλ-Χίντι, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, είχε πει πως η ηγεσία της οργάνωσης έχει επιβιώσει από την επίθεση. Οι επιθέσεις όμως σκότωσαν τον γιο του αλ-Χάγια, Χαμμάμ, και έναν από τους κορυφαίους συνεργάτες του, ενώ, όπως είπε, χάθηκε κάθε επαφή με τρεις άλλους σωματοφύλακες, τονίζοντας ότι η απώλεια οποιασδήποτε ζωής είναι τραγική.

Κατάρ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες μεταξύ των μελών των δυνάμεων ασφαλείας από την επίθεση του Ισραήλ

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανέφερε επίσης ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας σκοτώθηκε από την ισραηλινή επιδρομή. Άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα στο κτιριακό συγκρότημα όπου διέμεναν μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στην Ντόχα.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο του υπαξιωματικού Μπαντρ Σάαντ Μοχάμεντ Αλ Χουμάιντι Αλ Ντοσάρι, που ήταν μέλος της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (Lekhwiya) και εκτελούσε υπηρεσία στον χώρο που μπήκε στο στόχαστρο» ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Με αιχμές κατά του Ισραήλ η πρώτη δήλωση από τον Λευκό Οίκο

Το βράδυ της Τρίτης (9/9) η Εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίνα Λέβιτ, ήταν η πρώτη που έδωσε μια απάντηση σχετικά με το αν το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ή όχι τις ΗΠΑ πριν χτυπήσει στη Ντόχα.

Όπως δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους, η κυβέρνηση Τραμπ ενημερώθηκε από τον αμερικανικό στρατό για την ισραηλινή επίθεση και επιχείρησε να προειδοποιήσει το Κατάρ.

«Η μονομερής επίθεση βομβαρδισμών μέσα στο Κατάρ, μια κυρίαρχη χώρα και στενό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζεται σκληρά και τολμηρά, αναλαμβάνοντας κινδύνους μαζί μας για να μεσολαβήσει για την ειρήνη, δεν προάγει τους στόχους του Ισραήλ ή της Αμερικής», δήλωσε. «Ωστόσο, η εξάλειψη της Χαμάς, η οποία έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία των κατοίκων της Γάζας, είναι ένας αξιόλογος στόχος».

Η Λέβιτ ανέφερε ότι ο Τραμπ «διέταξε αμέσως» τον Ειδικό Πρέσβη Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει το Κατάρ για την επικείμενη επίθεση.

«Ο πρόεδρος θεωρεί το Κατάρ ως έναν ισχυρό σύμμαχο και φίλο των Ηνωμένων Πολιτειών και αισθάνεται πολύ άσχημα για την τοποθεσία αυτής της επίθεσης», δήλωσε η Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος επίσης μίλησε με τον εμίρη και τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τους ευχαρίστησε για την υποστήριξη και τη φιλία τους προς τη χώρα μας», πρόσθεσε. «Τους διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφός τους».

Λίγο αργότερα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ Αλ Ανσάρι, δήλωσε πως οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Κατάρ είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ισραηλινή επιχείρηση στην Ντόχα είναι λανθασμένες. Οι καταριανές αρχές έλαβαν ένα τηλεφώνημα από «Αμερικανούς αξιωματούχους» ενώ ακουγόταν ήδη στην πόλη ο ήχος των εκρήξεων, πρόσθεσε.

Το Κατάρ δηλώνει ότι δεν θα ανεχτεί την επιθετική συμπεριφορά του Ισραήλ

Η Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al Thani, μόνιμη εκπρόσωπος του Κατάρ στον ΟΗΕ, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με επιστολή της ότι η χώρα του Κόλπου διεξάγει «έρευνες σε υψηλό επίπεδο» μετά την ισραηλινή επίθεση που στόχευσε μια αντιπροσωπεία της Χαμάς στη Ντόχα.

Το Κατάρ «δεν θα ανεχτεί αυτή την επιθετική ισραηλινή συμπεριφορά που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια και δεν θα αποδεχτεί καμία ενέργεια που στοχεύει στην ασφάλεια και την κυριαρχία του», ανέφερε η επιστολή.

«Περαιτέρω λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις καταστούν διαθέσιμες και θα κρατήσουμε το Συμβούλιο ενημερωμένο για τις τελευταίες εξελίξεις», πρόσθεσε.

Ορόσημο για την ασφάλεια των χωρών του Κόλπου η ισραηλινή επίθεση

Η ισραηλινή επίθεση θα μπορούσε να αποτελέσει «σταθμό» για την ασφάλεια των χωρών του Κόλπου. Καθώς αποκαλύπτονται περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, άλλες χώρες του Κόλπου ίσως να επανεξετάζουν την αξία που έχουν οι σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Σουλτάν Μπαρακάτ, καθηγητής Δημόσιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Χαμάντ Μπιν Χαλίφα στο Al Jazeera.

«Νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει ένα σταθμό, για να είμαι ειλικρινής, παρόμοιο με την ημέρα που ο Σαντάμ Χουσεΐν εισέβαλε στο Κουβέιτ, όσον αφορά την ασφάλεια των χωρών του Κόλπου. Τώρα, θα πρέπει να ξανασκεφτούν όλη την υπόθεση ότι η ασφάλειά τους μπορεί να εγγυηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις καλές σχέσεις με τη Δύση», δήλωσε.

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες — και προφανώς είναι ένα “αν” — έχουν “μαχαιρώσει πισώπλατα” το Κατάρ σε αυτό το ζήτημα, τότε νομίζω ότι οι υπόλοιπες χώρες του Κόλπου πρέπει να το πάρουν εξαιρετικά σοβαρά και να καταθέσουν μια εντελώς διαφορετική πρόταση όσον αφορά τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

Ο Ρομπ Γκάιστ Πίνφολντ, διεθνολόγος, ειδικός για θέματα ασφαλείας στο King’s College του Λονδίνου, δηλώνει ότι ενώ βλέπει μια λογική επιχειρηματολογία για την επίθεση στη Ντόχα από την πλευρά του Ισραήλ, είναι ακατανόητο γιατί οι ΗΠΑ θα επέτρεπαν να συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς καμία προειδοποίηση.

«Το Ισραήλ αποφάσισε ότι, στο τέλος της ημέρας, τα οφέλη από την πιθανή εξόντωση της ηγεσίας της Χαμάς υπερτερούν έναντι οποιουδήποτε πιθανού κόστους σε σχέση με τις συνέπειες για τη σχέση του με το Κατάρ», δήλωσε στο Al Jazeera. «Αλλά αυτό είναι εντελώς αντίθετο με τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ».

«Έχουμε ήδη ακούσει από πολλούς αναλυτές ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει βάση εδώ. Υπάρχει σαφής ενδογενής κίνδυνος για τους Αμερικανούς πολίτες και στρατιώτες στο πεδίο, επιτρέποντας τέτοιου είδους ανεύθυνες επιθέσεις από το Ισραήλ ή οποιονδήποτε άλλον», πρόσθεσε.

Διεθνής καταδίκη της επίθεσης

Το Κατάρ έσπευσε να καταδικάσει την ισραηλινή επιχείρηση ως «παραβίαση κάθε έννοιας Διεθνούς Δικαίου» και να διατάξει σχετική έρευνα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έσπευσε κι εκείνο, δια του εκπροσώπου του, να καταδικάσει την ισραηλινή επιχείρηση ως «επικίνδυνη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σε ανάλογο πνεύμα, διπλωματικός σύμβουλος της ηγεσίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταδίκασε το ισραηλινό χτύπημα ως «προδοτικό», ενώ και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αποκήρυξε το ισραηλινό πλήγμα ως «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας» του Κατάρ.

Ανεβάζοντας τους τόνους, η Σαουδική Αραβία καταδίκασε ως «βάναυση» την επίθεση των Ισραηλινών και, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, προειδοποίησε το Ισραήλ με «σοβαρές συνέπειες», ενώ η σαουδαραβική ηγεσία είχε παράλληλα επικοινωνία και με την ηγεσία του Κατάρ.

Η Άγκυρα καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι αυτή η επίθεση δείχνει ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει «επεκτατική πολιτική στην περιοχή και την τρομοκρατία» ως κρατική πολιτική.

Την επίθεση καταδίκασαν, μεταξύ άλλων, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μπορεί η νέα επίθεση του Ισραήλ σε ξένο έδαφος να προκαλεί αντιδράσεις, ωστόσο δεν πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό, καθώς το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα συνηθίζει να επιτίθεται σε ξένες χώρες. Εκτός της Γάζας όπου διεξάγει μια γενοκτονία εναντίον του παλαιστινιακού λαού, έχει πραγματοποιήσει σειρά θανατηφόρων επιθέσεων σε Λίβανο, Ιράν, Συρία και Υεμένη ενώ χθες, ισραηλινό drone στόχευσε – χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα – μέρος του στόλου του Global Sumud Flotilla που βρισκόταν στην Τυνησία.