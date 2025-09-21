Πάνος Ρούτσι: “Η άρνηση για εκταφές είναι πράξη συγκάλυψης”

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την πλατεία Συντάγματος και βρέθηκε στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι. Παράλληλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο έγκλημα στα Τέμπη, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα της Κυριακής (21/09).

Ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συμπλήρωσε επτά ημέρες διαμαρτυρίας, απαιτεί να γίνει η εκταφή του παιδιού του και νέα εξέταση της σορού προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια του θανάτου του.

Πλήθος κόσμου έσπευσε το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Συντάγματος προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, να ενώσουν τις φωνές τους με τη δική του και να απαιτήσουν δικαιοσύνη.

Ο ίδιος, μιλώντας μπροστά από τη Βουλή είπε, μεταξύ άλλων πως «είμαι πολύ συγκινημένος αλλά ταυτόχρονα είμαι πολύ απογοητευμένος γιατί είμαι επτά ημέρες εδώ και κανένας από αυτούς εκεί πέρα πίσω δεν νοιάστηκε. Σήμερα μιλάμε για το πιο εξοργιστικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Δεν μας δίνουν άδεια για εκταφές. Δεν μας αφήνουν να ψάξουμε την αλήθεια. Να βρούμε αποδείξεις, να αποκαλυφθεί τι πραγματικά έγινε εκείνο το βράδυ. Αναρωτιέμαι: Τι φοβούνται; Τι προσπαθούν να κρύψουν; Αν όλα έγιναν όπως λένε, αν όλα ήταν τόσο καθαρά τότε γιατί εμποδίζουν το δικαίωμα να ερευνήσουμε; Η άρνηση για εκταφές δεν είναι τυπική λεπτομέρεια, είναι πράξη συγκάλυψης. Είναι προσπάθεια να θαφτεί η αλήθεια μαζί με τα παιδιά μας. Είναι ύβρις απέναντι στη μνήμη τους, απέναντι στις οικογένειες, απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.

Ο γιος μου ο Ντένις, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, δεν μπορούν πια να μιλήσουν, η μόνη τους φωνή είμαστε εμείς. Και τώρα δεν μας αφήνουν ούτε να τους υπερασπιστούμε ούτε να αποδείξουμε πώς ακριβώς χάθηκαν. Θέλουν να τους κάνουν δύο φορές θύματα, μία από το έγκλημα των Τεμπών και άλλη μια από τη σιωπή και την ατιμωρησία. Ε λοιπόν, δεν θα τους αφήσουμε. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να θάψει την αλήθεια».

Ολόκληρη η ομιλία του Πάνου Ρούτσι:

Αντίστοιχη συγκέντρωση διαμαρτυρίας αλλά και συμπαράστασης, στον εδώ και μια εβδομάδα απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι πραγματοποιήθηκε στο «Δέντρο της Μνήμης» το οποίο είναι αφιερωμένο στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Όπως γράφει το Voria.gr, εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στο σημείο, με αρκετούς να δημιουργούν μια ουρά προκειμένου να γράψουν την ευχή τους και να εκφράσουν με λέξεις τη συμπαράστασή τους σε ένα βιβλίο δίπλα από το «Δέντρο της Μνήμης».

«Θα πάω το βιβλίο στον Πάνο» τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Γιάννης Σαντεξής, σιδηρουργός και εκ των δημιουργών του δέντρου. «Του εύχομαι να αντέξει γιατί θα το πάει μέχρι τέλους», ανέφερε.

«Καλώ τον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ευελπίδων να κατέβει στο Σύνταγμα να ακούσει τον άνθρωπο αυτόν (σ.σ. τον Πανο Ρούτσι) και τους συγγενείς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος των Τεμπών, Χρήστος Κωνσταντινίδης.

«Νομίζω ότι όλος ο κόσμος δείχνει την πρόθεσή του, να μην ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη. Κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά στον Πάνο Ρούτσι», πρόσθεσε.