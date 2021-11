Η κυβέρνηση διαψεύδει τους Times: "Δεν ζητήσαμε ανταλλαγή της προσωπίδας του Αγαμέμνονα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα"

Ανυπόστατο χαρακτηρίζει ο βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, δημοσίευμα των Times που υποστηρίζει πως στη συνάντηση Μητσοτάκη - Τζόνσον, προτάθηκε ανταλλαγή εκθεμάτων.

ADVERTISING

Σύμφωνα με τους Times, κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Βρετανό ομόλογό του Μπόρις Τζόνσον, ετέθη στο τραπέζι της συζήτησης ζήτημα ανταλλαγής των Γλυπτών του Παρθενώνα με άλλα ευρήματα, όπως η χρυσή μάσκα του Αγαμέμνονα.

Τα κλεμμένα μάρμαρα του Παρθενώνα AP

Αναλυτικότερα, η βρετανική εφημερίδα "The Times", σε ρεπορτάζ της Ανθής Καρασάββα, κατονόμαζε δύο κειμήλια τεράστιας σημασίας που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια "συμφωνία ανταλλαγής" αρχαιοτήτων, συγκεκριμένα τη νεκρική προσωπίδα του Αγαμέμνονα και το χάλκινο άγαλμα του Αρτεμισίου, εμβληματικά εκθέματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας.

ADVERTISING

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τις δύο αρχαιότητες περιέγραψαν ως "πιθανά ανταλλάγματα", "πηγές της εφημερίδας", αμέσως μετά τη συνέντευξη του Κ. Μητσοτάκη στη Telegraph.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι αξιωματούχοι από τον χώρο του Πολιτισμού έχουν ήδη συζητήσει το θέμα με Βρετανούς ομολόγους τους και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το έθετε στη συνάντηση της Downing Street.

Η εφημερίδα σημειώνει μάλιστα ότι αναμένεται οι συγκεκριμένες αρχαιότητες να προσελκύσουν στο Βρετανικό Μουσείο πλήθη αντίστοιχα με αυτά όταν είχε εκτεθεί, ως δάνειο, ο Πήλινος Στρατός της Κίνας, τη δεκαετία του ’80.

"Ανυπόστατο το δημοσίευμα των TIMES ότι δήθεν η Ελλάδα πρότεινε για δανεισμό στο Βρετανικό Μουσείο συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως τη μάσκα του Αγαμέμνονα και το άγαλμα του Αρτεμισίου, προκειμένου να επιτύχει την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα" έγραψε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο βουλευτής της ΝΔ μίλησε νωρίτερα την Τετάρτη και στο Πρώτο Πρόγραμμα για τη συνάντηση των δύο. Είπε πως το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα δεν θα λυνόταν ούτε με μια συζήτηση, ούτε με μια συνάντηση.

"Σημασία έχει ότι η Ελλάδα ρίχνει στον δημόσιο διάλογο το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα και ο Πρωθυπουργός το κατέστησε σαφές από την χθεσινή συνέντευξή του στην βρετανική τηλεόραση στο ITV και από τα έντυπα μέσα στα οποία παραχώρησε δηλώσεις".

Ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ακόμη πως "(οι Βρετανοί) είναι πιο μαλακωμένοι από αυτό που θα περίμενε κανείς, από τις κλασικές πάγιες βρετανικές θέσεις, ενώ ο κ. Τζόνσον ανέφερε ότι το ζήτημα αυτό αφορά το Δ.Σ. του Βρετανικού Μουσείου". "Εκεί η ελληνική πλευρά αντέτεινε ορθώς, ότι η τελευταία πρόταση της UNESCO χαρακτηρίζει το ζήτημα της επανένωσης των μαρμάρων του Παρθενώνα, ως διακυβερνητικό. Φωτογραφίζει δηλαδή την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ως αρμόδια για την επίλυση αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος", είπε.

Στη συνέντευξή του στη Telegraph, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωνε για το θέμα:

"Αν υπήρχε βούληση εκ μέρους της βρετανικής κυβέρνησης για αλλαγή στάσης, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια διευθέτηση με το Βρετανικό Μουσείο για να δανείσουμε πολιτιστικούς θησαυρούς οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί ποτέ εκτός Ελλάδας". Στη συνέντευξή του δεν κατονόμασε τα ευρήματα για τα οποία μιλούσε.

"I am sure that if there was a willingness on the part of the Government to move we could find an arrangement with the British Museum in terms of us sending abroad cultural treasures on loan, which have never left the country", ήταν συγκεκριμένα η δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις