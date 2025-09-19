Μητσοτάκης σε βουλευτές ΝΔ: Αντλώ τη δύναμή μου από εσάς

“Τα συμφέροντα μας είναι απολύτως ταυτισμένα” είπε ο πρωθυπουργός στην ΚΟ της ΝΔ. “Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα»” δήλωσε επίσης

Σαφή μηνύματα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος, η οποία αναμένεται να εκλέξει νέο γραμματέα το βουλευτή Λάρισας Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Στην ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε ουσιαστικά τους βουλευτές να εξηγήσουν στην κοινωνία τα μέτρα της ΔΕΘ, αφήνοντας στην άκρη την ηττοπάθεια, η οποία παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι υπάρχει.

“Αξίζει τον κόπο, σε ένα γενικό κλίμα δυσθυμίας και απαισιοδοξίας, να θυμίζουμε που βρισκόμαστε και που θέλουμε να πάμε τους επόμενους 20 μήνες. Οι εκλογές θα έρθουν την άνοιξη του 2027. Είναι πολύς χρόνος ή και λίγος χρόνος εάν κάποιος πατήσει το φρένο. Εμείς όμως δεν έχουμε τέτοια πρόθεση” δήλωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε άλλωστε ότι τα μέτρα της ΔΕΘ είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα με την ιδεολογική ταυτότητα της ΝΔ. “Είμαστε το κόμμα των πολλών, μειώνουμε τους φόρους για 4 εκ πολίτες, δήλωσε.

Ενώ έθεσε εκ νέου διακύβευμα πολιτικής σταθερότητας, φέρνοντας ως αρνητικό παράδειγμα Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία.

Ζήτησε ειδικότερα: “Να διαφυλάξουμε την πολιτική σταθερότητα γιατί η ομαλότητα και η σιγουριά στην καθημερινότητα του πολίτη αποκτούν κρίσιμη σημασία“. Καθώς και: “Να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις που αμφισβητούν αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα. Ναι θα δούμε πάλι έξαρση λαϊκισμού, fake news, σενάρια συνομωσίας, την ΑΙ να εισβάλει στην πολιτική”.

“Τα συμφέροντα μας είναι απολύτως ταυτισμένα”

Στο σημείο αυτό ο κ.Μητσοτάκης είπε μάλιστα με νόημα στους βουλευτές της ΝΔ: “Δεν ξεχνώ ότι είμαι πρωθυπουργός, γιατί είμαι πρόεδρος της ΚΟ. Αντλώ τη δύναμη μου από εσάς. Τα συμφέροντα μας είναι απολύτως ταυτισμένα” .

Θέλησε επίσης να τονώσει το ηθικό των βουλευτών λέγοντας: “Δεν έχει ξαναγίνει στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης να παραμένουμε το πιο ισχυρό κόμμα με ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου. Να αφουγκραστούμε την κοινωνία που έχει δυσκολίες, αλλά να κρατήσουμε μέσα μας την αισιοδοξία και την πίστη ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Και το 2027 θα μπορούμε να πούμε στους πολίτες ‘τα είπαμε, τα κάναμε’. Είμαστε η μόνη δύναμη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας σταθερό”.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης στους βουλευτές της ΝΔ: “Η ΚΟ μας έχει καθήκον να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Απαιτείται εσωτερικός διάλογος και εξωτερική πειθαρχία. Πλουραλιστικός προβληματισμός, αλλά και κοινή στάση. Και πάνω από όλα, χαμηλό βλέμμα και υψηλούς στόχους”.

Ενώ αίσθηση προκάλεσαν οι έμμεσες αιχμές του κατά Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη. “Κάνουμε πράξη τις πατριωτικές ελαφρύνσεις ενώ άλλοι μιλούν για πατριωτικούς φόρους και «πράσινα λεφτόδεντρα»” είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. “Έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία αντιπρόταση”, υποστήριξε επίσης.

Η έμμεση απάντηση στη γκρίνια για Λοβέρδο

Ο πρωθυπουργός, έσπευσε επίσης ουσιαστικά να προκαταλάβει τυχόν κριτική περί “πασοκοποίησης” και μονόπλευρης διεύρυνσης προς το κέντρο, με αφορμή την πρόσφατη μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου.

Επικαλέστηκε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ανέφερε στην ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ ότι είναι η παράταξη που είναι “πέρα από τις ετικέτες του κέντρου, της δεξιάς και της αριστεράς” και δήλωσε: “Για αυτό φτάσαμε και σε αυτά τα ποσοστά. Οι μεγάλες νίκες έρχονται όταν η παράταξη μας αναβαπτίζεται στις αξίες και τα δεδομένα της εποχής, όταν μπορούμε στη δύναμη των ιδεών μας να ενσωματώνουμε κι άλλες”.

Περιέγραψε τέλος και τον κομματικό προγραμματισμό της ΝΔ για το επόμενο διάστημα, καθώς το Νοέμβριο θα ξεκινήσουν οι προσυνεδριακές διαδικασίες. Υπενθυμίζεται ότι τελικά το συνέδριο της ΝΔ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της άνοιξης και σε κάθε περίπτωση σε αυτό θα δοθεί το “σήμα” για τις εκλογές, που ο κ.Μητσοτάκης επανέλαβε και σήμερα ότι θα γίνουν το 2027.