Η ΝΔ δεν ξέρει τι να κάνει με το ΠΑΣΟΚ και με το… ΠΑΣΟΚ εσωτερικού

Βουβή μουρμούρα στη ΝΔ εν όψει της σημερινής ΚΟ, μετά τη μεταγραφή Λοβέρδου. Το ερώτημα σύγκρουση ή συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και η γκρίνια περί πασοκοποίησης.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν για τη Νέα Δημοκρατία μετά τη Μεταπολίτευση ο “αιώνιος αντίπαλος”, μετά τα μνημόνια συγκυβερνήτης και τώρα είναι… συνιστώσα και μεγάλο ερωτηματικό.

Το δίλημμα της ΝΔ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ (το κανονικό) έχει να κάνει με το ότι επιλέγει την πόλωση και προσπαθεί να του πάρει κεντρώους ψηφοφόρους, ταυτόχρονα όμως – με βάση τη σημερινή τουλάχιστον δημοσκοπική εικόνα- μπορεί να βρεθεί στη θέση να αναγκαστεί να συζητήσει για συγκυβέρνηση ξανά.

Μάλιστα κυκλοφορούν ξανά σενάρια για συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας με “ουδέτερο” πρωθυπουργό “κοινής αποδοχής” και δη εξωκοινοβουλευτικό, αλλά και με αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ. Σενάρια τα οποία θέλησε να ξεκόψει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προχθές μιλώντας στον Ant1.

Ο δε υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε χθες (ΣΚΑΪ) να υπερθεματίσει. “Αν υποτεθεί ότι σε μια εκλογική αναμέτρηση ο λαός δεν δώσει αυτοδυναμία σε ένα κόμμα και άρα ζητήσει κυβέρνηση συνεργασίας, τότε αυτονοήτως πρωθυπουργός σε αυτήν την ενδεχομένη συγκυβέρνηση δεν μπορεί παρά να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος”, δήλωσε.

Ενώ πιάστηκε από μία δήλωση του Θόδωρου Μαργαρίτη για να υποστηρίξει: “Όταν το ΠΑΣΟΚ εισάγει στον δημόσιο λόγο τη φράση “σας μισούμε”, πώς θα κάνουμε αύριο κυβέρνηση συνεργασίας; Καταλαβαίνετε σε τι περιπέτεια πάει να μπει ο ελληνικός λαός;”

Στο γαλάζιο παρασκήνιο πάντως ήδη έχουν αρχίσει οι ψίθυροι πως η ΝΔ πρέπει να είναι πιο συγκρατημένη στις διατυπώσεις της, για το ενδεχόμενο να αναγκαστεί ξανά να συνομιλήσει με το ΠΑΣΟΚ για κυβέρνηση συνεργασίας, καθώς στα δεξιά δύσκολα θα βρει κυβερνητικό εταίρο.

Σημειωτέον άλλωστε ότι και στις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν χθες (Metron Analysis και MRB) ακόμη και με την αναγωγή η ΝΔ, εάν οι εκλογές γινόταν αύριο, δεν θα έβγαζε περισσότερους από 120 βουλευτές.

Βουβή μουρμούρα για τη μεταγραφή Λοβέρδου

Ταυτόχρονα όμως το “ΠΑΣΟΚ εσωτερικού” ή η “συνιστώσα Σημίτη”, όπως αποκαλούν καυστικά οι γαλάζιοι βουλευτές τους πασοκογενείς συναδέλφους τους, προκαλεί εκνευρισμό στη ΝΔ.

Η μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου έγινε δεκτή με ηχηρή σιωπή από την πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ, που δέχονται οργισμένα σχόλια από ψηφοφόρους. Δεν φαίνεται πάντως να υπάρχει κύμα διαφωνούντων βουλευτών που σχεδιάζει να πάρει το λόγο κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, η οποία αναμένεται να εκλέξει νέο γραμματέα το βουλευτή Λάρισας Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Η διαδικασία θα είναι σε κάθε περίπτωση ανοιχτή για όποιον βουλευτή ζητήσει το λόγο και έτσι δεν αποκλείεται να πέσουν και τουφεκιές. Αν και πολλοί βουλευτές λένε κατ ίδιαν ότι δεν έχει νόημα να μιλήσουν στην ΚΟ. “Δημοκρατικά μιλάμε, μόνοι τους αποφασίζουν. Μας αφήνουν να εκτονωθούμε, αλλά δεν ζυμώνονται” έλεγε χαρακτηριστικά απογοητευμένος βουλευτής.

Με αφορμή τη μεταγραφή Λοβέρδου, πολλοί βουλευτές της ΝΔ πάντως θέτουν ξανά ζήτημα ιδεολογικού προσανατολισμού του κυβερνώντος κόμματος. Δεν έχουν επίσης εκλείψει τα παράπονα για τη συμπεριφορά στελεχών του Μαξίμου και για το “επιτελικό κράτος”.

Βουλευτές μάλιστα έχουν ενοχληθεί με τα κυβερνητικά παιχνίδια στην ψηφοφορία επί της πρότασης προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου δια της επιστολικής ψήφου το Μαξιμου φρόντισε να διασώσει τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Την ίδια στιγμή παρότι ο πρωθυπουργός μέσα σε 10 ημέρες έχει πει δύο φορές “όχι” σε αλλαγή του εκλογικού νόμου, πολλοί βουλευτές επιμένουν ότι πρέπει έστω να αυξηθεί το όριο εισόδου στη Βουλή από το 3% στο 5%. Διότι έτσι αυτομάτως λογικά θα πέσει ο πήχης αυτοδυναμίας και κυρίως θα αποδυναμωθούν μικρά δεξιά κόμματα, που ειδικά στη βορεια Ελλάδα κλέβουν ψήφους από βουλευτές της “λαϊκής δεξιάς”.

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στους βουλευτές της ΝΔ

Τις ανησυχίες των βουλευτών αναμένεται να επιχειρήσει να καθησυχάσει ο κ.Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην ΚΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες θα προβάλει εκ νέου τα μέτρα της ΔΕΘ, κάνοντας ειδική αναφορά στα καθήκοντα που προκύπτουν τώρα για την ΚΟ. Με άλλα λόγια οι βουλευτές θα κληθούν να εξηγήσουν στην κοινωνία τα μέτρα της ΔΕΘ, αφήνοντας στην άκρη την ηττοπάθεια.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα δώσει βάρος στην πολιτική τεκμηρίωση και στη σχέση που έχουν οι πολιτικές που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ με την ιδεολογική ταυτότητα της ΝΔ. Θα σπεύσει δηλαδή έμμεσα να προκαταλάβει τυχόν κριτική περί “πασοκοποίησης” και μονόπλευρης διεύρυνσης προς το κέντρο.

Θα περιγράψει επίσης και τον κομματικό προγραμματισμό της ΝΔ για το επόμενο διάστημα, καθώς αναμένεται τον Οκτώβριο να ξεκινήσουν οι προσυνεδριακές διαδικασίες. Υπενθυμίζεται ότι τελικά το συνέδριο της ΝΔ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της άνοιξης και σε κάθε περίπτωση σε αυτό θα δοθεί το “σήμα” για τις εκλογές, που ο κ.Μητσοτάκης τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι θα γίνουν το 2027.