Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Τουρκία πρέπει να άρει το casus belli

Μηνύματα προς την Τουρκία για άρση του casus belli και διαπραγμάτευση μόνο για ΑΟΖ βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά και στο Ισραήλ για τη Γάζα.

Η Τουρκία πρέπει να άρει το casus belli κατά της Ελλάδας, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων με το World Jewish Congress και την AIPAC.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι Ελλάδα και Ισραήλ είναι στρατηγικοί εταίροι, αλλά υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί και η ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση γνωριμία με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα ορκιστεί την ερχόμενη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, και αναμένεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα στα τέλη Οκτωβρίου.