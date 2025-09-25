Τα… γαλλικά Μητσοτάκη για Ερντογάν και Chevron 

“Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie” δήλωσε ο πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει να συζητήσει τίποτα με Ερντογάν για τη Chevron, παρότι η Αθήνα εξακολουθεί και θέλει συνάντηση στο επόμενο “παράθυρο”.

Μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν συζητά την άσκηση κυριαρχικών της δικαιωμάτων και ειδικότερα τη συμφωνία με τη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, έστειλε χθες από τη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

“Όσον αφορά στη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο” είπε ο πρωθυπουργός σε συζήτηση που είχε με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ.

“Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι” πρόσθεσε ο κ.Μητσοτάκης.

Έσπευσε έτσι να προλάβει το ενδεχόμενο ο κ. Ερντογάν σε επόμενη συνάντηση τους να βάλει στο τραπέζι ζήτημα για τη Chevron, καθώς άλλωστε μετά την ακύρωση του ραντεβού τους προχθές ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στη ΓΣ του ΟΗΕ δήλωσε ότι η Άγκυρα πρέπει να έχει λόγο στην ενεργειακή “μοιρασιά” στην ανατολική Μεσόγειο. Αλλά και να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της Ελλάδας, σε περίπτωση που ο Ερντογάν διαμαρτυρηθεί για τη Chevron κατά τη συνάντηση του σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

Παρά το “χουνέρι”, η Αθήνα θέλει διάλογο

Παρά το “χουνέρι” με την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τρίτη και αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, η κυβέρνηση εξακολουθεί πάντως και επιδιώκει συνέχιση του διαλόγου.

“Πάντοτε τάσσομαι υπέρ του να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία και να συζητάμε τα προβλήματα ανοιχτά”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός χθες. Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αφού υποβάθμισε την ακύρωση της συνάντησης στη Νέα Υόρκη, δήλωσε: “Δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος, το αντίθετο αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε με την Τουρκία είναι να υπάρξει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίσει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει μεταξύ των δύο ηγετών”.

Το επόμενο “παράθυρο” για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Το επόμενο παράθυρο για συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν ανοίγει στις αρχές Οκτωβρίου. Ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται ειδικότερα στην Κοπεγχάγη την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, για την Άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, για την έκτη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι προσκεκλημένος στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ωστόσο δεν έχει ακόμη απαντήσει εάν θα παραστεί.

Τίθεται βέβαια το ερώτημα, εάν η ελληνική πλευρά θα είναι αυτή που θα ζητήσει νέο ραντεβού, εφόσον βέβαια ο Ερντογάν όντως πάει στην Κοπεγχάγη, ή εάν θα περιμένει πρωτοβουλία από πλευράς Τουρκίας. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι Μαξίμου και ΥΠΕΞ δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την πολιτική του διαλόγου, καθώς θα πρέπει να παραδεχθούν πως ήταν λάθος, αλλά και γιατί για την Αθήνα είναι κρίσιμο να συνεχιστεί η συνεργασία με τις τουρκικές αρχές τουλάχιστον στο μεταναστευτικό. Επιπλέον, εάν κανονιστεί άμεσα νέα συνάντηση, η κυβέρνηση θα έχει επιχειρήματα για να απαντά στην αντιπολίτευση, η οποία υποστηρίζει πως ο Ερντογάν απλώς αγνοεί τον κ.Μητσοτάκη, διότι η Τουρκία είναι που βρίσκεται σε ισχυρή διπλωματικά θέση.

Ο κ. Μητσοτάκης επίσης θέλει να συναντηθεί με τον κ. Ερντογάν για να ζητήσει την άρση του casus bell ως προϋπόθεση για την ένταξη της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της ΕΕ, όπως έχει προαναγγείλει, αλλά και να επαναλάβει πρόσωπο με πρόσωπο ότι η Ελλάδα δεν συζητά με κανέναν τρίτο τη συμφωνία με Chevron.

Η Chevron ανοίγει διαύλους με ΗΠΑ, ο Πειραιάς αποτελεί “αγκάθι”

Στην οποία συμφωνία η Αθήνα βασίζεται για να ακυρώσει στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, να κατοχυρώσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κρήτης, αλλά και για να έχει γέφυρες με ΗΠΑ. Δεδομένου ότι οι σχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη διακυβέρνηση Τραμπ φέρονται να είχαν υποστεί ζημιά. Καθώς η πλευρά του νυν προέδρου των ΗΠΑ θεώρησε ότι στην Αθήνα είχαν πάρει το μέρος της Κάμαλα Χάρις προεκλογικά και οι MAGA αντιμετωπίζουν και τις διεθνείς σχέσεις με μικροπρέπεια και αλλοφροσύνη.

Οι ΗΠΑ όμως φέρνουν σε δύσκολη θέση την Αθήνα καθώς ζητούν να διώξει την COSCO από το λιμάνι του Πειραιά. “Η συμφωνία για το λιμάνι του Πειραιά με τους Κινέζους έγινε κατά τη διάρκεια της κρίσης και εκείνη την εποχή ήταν οι μόνοι που κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό”, δικαιολογήθηκε χθες ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

“Είμαστε μια κυβέρνηση που σέβεται τις συμφωνίες που έχουν συνάψει προηγούμενες κυβερνήσεις”, συνέχισε και πρόσθεσε: “Αλλά αν κοιτάξετε συνολικά τα επενδυτικά σχέδια της Κίνας στην Ελλάδα, θα διαπιστώσετε ότι δεν έχουμε δει πολλές άλλες επενδύσεις. Έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχουν στρατηγικοί τομείς στους οποίους ευθυγραμμιζόμαστε πλήρως με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη όσον αφορά στην προστασία των στρατηγικών μας συμφερόντων.”