Η Περιφέρεια Αττικής απέρριψε ομόφωνα τη Στρατηγική Μελέτη για την καύση απορριμάτων

Η Περιφέρεια Αττικής απέρριψε ουσιαστικά το κυβερνητικό σχέδιο για τη δημιουργία μονάδων καύσης απορριμάτων.

Stop το οποίο θα συζητηθεί άναψε την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής στα κυβερνητικά σχέδια για τη δημιουργία έξι μονάδων καύσης απορριμμάτων στα όρια της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό το Συμβούλιο (στο οποίο φυσικά πλειοψηφεί η παράταξη του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία) απέρριψε ομόφωνα τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου θεωρώντας το προφανώς μη βιώσιμο περιβαλλοντικά.

Είχε προηγηθεί σχετική απόρριψη από το Δήμο της Αθήνας και άλλους 11 δήμους της Αττικής στους οποίους η Μελέτη μπήκε σε ψηφοφορία.

Είναι γνωστό ότι η καύση απορριμμάτων θεωρείται πλέον αντιοικολογική και δαπανηρή μέθοδος διαχείρισης που πλέον δεν προτιμάται στην Ευρώπη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πρόσφατα έξι περιβαλλοντικές οργανώσεις (-Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης,Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Φίλοι της Φύσης, iSea, Greenpeace GREECE) συνεπέγραψαν κείμενο με το οποίο απέρριπταν τη Στρατηγική Μελέτη.