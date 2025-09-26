Ηλιόπουλος για Ρούτσι: “Δικαιοσύνη τσίρκο”

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ήταν σαφώς αιχμηρός στην ανάρτησή του για τις εξελίξεις στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τόνισε: “Το αίτημα που “δεν υπήρχε” τελικά θα γίνει δεκτό, αλλά μόνο το μισό. Δέχονται εκταφή για ταυτοποίηση αλλά όχι για τοξικολογικές εξετάσεις.

Δικαιοσύνη τσίρκο και κυβέρνηση που λειτουργεί με όρους οργανωμένου εγκλήματος”.