ΗΠΑ: Η Τουρκία να σταματήσει τις επιχειρήσεις που σχεδιάζει στο Καστελόριζο

Να απέχει από ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή, κάλεσε την Τουρκία εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον, με αφορμή την πρόσφατη NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες του Uruc Reis ανοιχτά του Καστελόριζου, κάνοντας, όμως, την ίδια ώρα, λόγο για "αμφισβητούμενα ύδατα".

Το State Department καλεί την Άγκυρα να βάλει τέλος στους σχεδιασμούς της για ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως σημειώνει ο εκπρόσωπος του:

ADVERTISING

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μια NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια που έχουν για επιχειρήσεις και να αποφύγουν κινήσεις που θα αυξήσουν τις εντάσεις στην περιοχή".

"The United States is aware that Turkey has issued a NAVTEX for research in disputed waters in the Eastern Mediterranean. We urge Turkish authorities to halt any plans for operations and to avoid steps that raise tensions in the region", είναι η ακριβής φράση του εκπροσώπου του State Department, όπως αναφέρουν Έλληνες ανταποκριτές.

Επικοινωνία Παναγιωτόπουλου-Έσπερ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ είχε το απόγευμα της Τρίτης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

Η επικοινωνία των δύο ανδρών ήταν προγραμματισμένη μετά την προσωρινή αναβολή της επίσκεψης του ΥΕΘΑ στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο Έλληνας υπουργός, αρχικά, ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογο του για τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή νότια και ανατολικά του Καστελόριζου, όπου η Τουρκία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να διεξάγει έρευνες σε περιοχή που περιλαμβάνει και την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ο κ. Παναγιωτόπουλος παρουσίασε την κατάσταση που διαμορφώνεται με την κίνηση ναυτικών μονάδων στην περιοχή και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, εφόσον τούτο απαιτηθεί.

Πέραν της ανταλλαγής απόψεων για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο συζητηθήκαν οι νέες προοπτικές και ευκαιρίες που δημιουργεί η υπογραφή του Πρωτοκόλλου τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) μεταξύ των δύο χωρών, για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους στον αμυντικό και αμυντικό-τεχνικό τομέα. Ειδικότερα, επιβεβαιώθηκε η σημασία της διμερούς συνεργασίας για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και αναγνωρίστηκε η συνεισφορά της Ελλάδας ως ισχυρού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας για ανάπτυξη τριμερών σχημάτων αμυντικής περιφερειακής συνεργασίας με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία των χωρών της περιοχής.