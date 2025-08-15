ΥΠΕΞ: “Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού της γης!”

Ευχές από το ΥΠΕΞ για την σημερινή εορτή του Δεκαπενταυγούστου. Η ανάρτηση στο X.

Ευχές επ’ ευκαιρία της σημερινής εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, απέστειλε μέσω ανάρτησής του στο Χ, το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ειδικότερα στην ανάρτησή του, η οποία συνοδευόταν από μια φωτογραφία ενός κυκλαδίτικου καμπαναριού με τρεις καμπάνες και σταυρό στην κορυφή, ανέφερε:

«Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες απανταχού της γης!».