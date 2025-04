Ισραήλ – Παλαιστίνη: Ένας διάλογος στο ΕΛΙΑΜΕΠ

Η εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Candid Foundation του Βερολίνου με καλεσμένους τη Nomi Bar–Yaacov και τον Sulaiman Khatib.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Candid Foundation του Βερολίνου συνδιοργανώνουν συζήτηση με θέμα “Beyond Conflict: Israeli and Palestinian Perspectives on Europe’s Role in a Political Solution” την Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 και ώρα 12:00-13:30, στο Impact Hub (Καραϊσκάκη 28, 10554 Αθήνα).

Oμιλητές:

Nomi Bar–Yaacov , κορυφαία δικηγόρος διεθνούς φήμης, διαιτητής και διαμεσολαβήτρια με πολυετή εμπειρία στην διαχείριση διεθνών συγκρούσεων και την οικοδόμηση ειρήνης. Είναι επικεφαλής υψηλών διαπραγματεύσεων και έχει συμμετάσχει σε πολύπλοκες διαπραγματεύσεις εκεχειρίας και ειρηνευτικών συμφωνιών σε όλο τον κόσμο. Έχει διατελέσει σε υψηλόβαθμες θέσεις, όπως συντάκτρια ομιλιών για τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και έχει ηγηθεί πρωτοβουλιών στον ΟΑΣΕ, στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, στο Chatham House και αυτή την στιγμή, είναι Επίσημος Συνεργάτης στο Geneva Centre for Security Policy. Επιπλέον είναι μέλος των διοικητικών συμβουλίων αρκετών διεθνών οργανισμών ειρήνης και ασφάλειας. Η Nomi είναι συχνά κεντρική ομιλήτρια και σχολιαστής για την Μέση Ανατολή και την γεωπολιτική σε κορυφαία προγράμματα, όπως το Newsnight του BBC, το “The Debate” του France 24’, το Newshour της DW, και το Inside Story του Al Jazeera . Εμφανίζεται επίσης τακτικά ως “Presenter’s Friend” στα BBC, News Channel, SKY News και CBC.

συνιδρυτής της οργάνωσης «Combatants for Peace» (CfP). Από την ίδρυση της το 2006, η CfP έχει δεσμευτεί στη μη βία και στην προσπάθεια τερματισμού της ισραηλινής κατοχής στα παλαιστινιακά εδάφη, με στόχο την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος για όλους. Εκ μέρους της CfP, ο Sulaiman προτάθηκε για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δύο φορές, το 2017 και το 2018. Είναι επίσης συνιδρυτής του Ripples Collective και συν-συγγραφέας του βιβλίου In This Place Together: A Palestinian’s Journey to Collective Liberation, το οποίο έγραψε μαζί με την Penina Eilberg-Schwartz (2021). Συντονιστής: Ronald Meinardus – Κύριος Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας EPICON – European-Palestinian-Israeli Trilateral Dialogue, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στοχεύει στην διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία του Ισραήλ και της Παλαιστίνης μέσω δομημένου διαλόγου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων εμπειρογνωμόνων καθώς και διαμορφωτών πολιτικής από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συζήτηση έχει στόχο την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων στα Αγγλικά.