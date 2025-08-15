Κακλαμάνης: “Η Παναγία εμπνέει διαχρονικά τους Έλληνες σε στιγμές δοκιμασίας”

Οι ευχές του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για τον Δεκαπενταύγουστο.

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης με αφορμή την εορτή της Παναγίας, απηύθυνε το εξής μήνυμα:

«Η σημερινή ημέρα του Δεκαπενταύγουστου, της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, αποτελεί κορυφαία στιγμή πίστης και εθνικής ενότητας για τον λαό μας.

Η Παναγία, σκέπη και προστάτιδα του Γένους, εμπνέει διαχρονικά τους Έλληνες σε στιγμές δοκιμασίας και μας καθοδηγεί στον δρόμο της αλληλεγγύης, της ελπίδας και της αγάπης για την πατρίδα.

Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και προκοπή.

Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!»