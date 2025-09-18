Κάτι δεν πάει καλά στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας

Μέσα σε μόλις 48 ώρες, 10 κυβερνητικοί βουλευτές έχουν καταθέσει ερωτήσεις και ενστάσεις στη Νίκη Κεραμέως και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Μια εικόνα που απέχει από τη… ρόδινη παρουσιάζει τα τελευταία 24ωρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σε μόλις 48 ώρες 10 βουλευτές της έχουν καταθέσει στη Βουλή ερωτήσεις που απευθύνονται στη Νίκη Κεραμέως αλλά και στο υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών ζητώντας αποκατάσταση αδικιών.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι η αίσθηση γκρίνιας στο εσωτερικό της «γαλάζιας ΚΟ» έρχεται μόλις μερικές εβδομάδες μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται, παρά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν εκεί, και σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου αποτελούν παροχές προς την κοινωνία, οι βουλευτές του κόμματος μοιάζουν να δέχονται μεγάλες πιέσεις στις περιφέρειές τους, τις οποίες μεταφέρουν στους υπουργούς. Απευθύνονται μάλιστα όχι σε τυχαία υπουργεία αλλά σε αυτά που υλοποιούν την «καρδιά» της κυβερνητικής πολιτικής.

Συντάξεις χηρείας

Η αρχή έγινε την Τρίτη όταν 8 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν ομαδική ερώτηση στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως ζητώντας αποκατάσταση αδικιών για τις συντάξεις χηρείας. Μια κίνηση που από μόνη της έχει πολιτική σημασία αφού συνιστά ηχηρή και συντονισμένη παρέμβαση. Πρόκειται για τους βουλευτές: Γιώργο Καρασμάνη, Μπάμπη Αθανασίου, Βασίλη Γιόγιακα, Θανάση Καββαδά, Γιώργο Κοτρωνιά, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Φίλιππο Φόρτωμα και Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Οι 8 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θέτουν ζήτημα εξίσωσης των συντάξεων χηρείας του ΟΓΑ που απονέμονται πριν το 2016 με αυτές που απονέμονται στην συνέχεια. Όπως αναφέρουν «οι εν λόγω συντάξεις του πρώην ΟΓΑ παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς, ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου η οποία ισούται με το μισό της κύριας σύνταξης του θανόντα (πχ έστω ότι ο/η θανών-ουσα λάμβανε ποσό σύνταξης 300 ευρώ και ότι το ποσό των 200 ευρώ αντιστοιχεί στη βασική σύνταξη και το ποσό των 100 στην κύρια. Το ποσό σύνταξης που θα λάβει ο/η χήρος-α θα είναι 50 ευρώ), μόνο εφόσον δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ και δυστυχώς δεν υφίσταται κατώτατο όριο».

Χρησιμοποιούν επικριτική γλώσσα τονίζοντας ότι με αυτή την κατάσταση «δημιουργούνται σοβαρές ανισότητες και αδικίες σε αυτούς τους συνταξιούχους που οι περισσότεροι είναι ευάλωτοι και ο διαχωρισμός δημιουργεί την αίσθηση πολιτών δύο ταχυτήτων η οποία αντιβαίνει τις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας». Μάλιστα, προτρέπουν την υπουργό εργασίας Νίκη Κεραμέως να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα ρωτούν αν «προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αδικίας και την εξίσωση των παλαιών και νέων συντάξεων χηρείας;».

Μείωση ΦΠΑ

Στους «διαμαρτυρόμενους» βουλευτές προστίθεται και ο Μάρκος Καφούρος που εκλέγεται στις Κυκλάδες, αφού σε αναφορά του προς το υπουργείο Οικονομία & Οικονομικών θίγει το ζήτημα της ακρίβειας ζητώντας μείωση του ΦΠΑ για τις νησιωτικές περιοχές από τις οποίες προέρχεται.

Αναφέρει ενδεικτικά ότι «ευρωπαϊκή Οδηγία δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε νησιωτικές περιοχές, ανεξαρτήτως αν αυτές είναι ακριτικές ή μη, αναγνωρίζοντας ότι κάθε νησιωτικός τόπος αντιμετωπίζει τις δικές του ιδιαιτερότητες και δυσκολίες». Προσθέτει επίσης πως «το άρθρο101 παρ. 4 του Συντάγματος επιβάλει την πρόβλεψη ειδικών πολιτικών για τις νησιωτικές περιοχές».

Επίσης, υποστηρίζει πως τα νησιά του Αιγαίου «πλήττονται από τη γεωγραφική απομόνωση, το αυξημένο κόστος μεταφοράς και τις υψηλές τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η διατήρηση των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ εντείνει τις πιέσεις αυτές, καθώς αυξάνει το κόστος ζωής για τα νοικοκυριά και μειώνει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Με βάση αυτά ο Μάρκος Καφούρος ζητά την «επαναφορά μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά των Κυκλάδων» λέγοντας πως θα είναι «παρέμβαση νευραλγικής σημασίας, καθώς αποτελεί ουσιαστικό μέτρο στήριξης της κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της διασφάλισης της βιώσιμης και ισότιμης ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών».

Διοίκηση ΔΕΘ

Την 10αδα των διαμαρτυρόμενων βουλευτών του τελευταίου 48ωρου «κλείνει» ο βουλευτής Α’ Περιφέρειας της Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος που απαίτησε (μιλώντας στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής) την άμεση κατάργηση άρθρου σε υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και αφορά την εκλογή διοίκησης στη ΔΕΘ.

Ο «γαλάζιος» βουλευτής εκτιμά πως ο νέος τρόπος ανάδειξης της διοίκησης του οργανισμού της Διεθνούς Έκθεσης αποκλείει τους φορείς της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα ο Στράτος Σιμόπουλος ανέφερε απευθυνόμενος στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση ότι «ζητώ να αποσύρεται την επίμαχη διάταξη και να συζητήσετε με τους φορείς, για την εξεύρεση μιας μέσης λύσης. Δεν μπορεί σε ζητήματα, όπως είναι η ανάπλαση του Εκθεσιακού Κέντρου και η επέκταση ή μείωση των εκθεσιακών δραστηριοτήτων της ΔΕΘ, η πόλη να απουσιάζει».

Αντιπρότεινε πως «η συμμετοχή στο ΔΣ ορισμένων φορέων να είναι μία λύση, ίσως η συμμετοχή των φορέων στη διαδικασία επιλογής των εκτελεστικών μελών να είναι μια άλλη ή ίσως ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω να είναι η καλύτερη επιλογή μαζί με μια συζήτηση, ώστε τα εκτελεστικά μέλη να έχουν κάποια μορφή εντοπιότητας».