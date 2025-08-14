ΚΚΕ: Έφυγε από τη ζωή ο Τέλης Γιαννακός

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για την απώλεια του Τέλη Γιαννακού.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ με μεγάλη θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο του Τέλη Γιαννακού, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ

Ο σ. Τέλης Γιαννακός γεννήθηκε το 1966 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Πατέρας του ήταν ο Κώστας Γιαννακός, στέλεχος του Κόμματος, με συνεχή δράση απ’ την εποχή της δικτατορίας του 1967 μέχρι το θάνατό του».

«Από μαθητής έγινε μέλος της ΚΝΕ στο Γυμνάσιο και μέλος του Κόμματος στο Λύκειο, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση οργανώσεων της ΚΝΕ στη Βαρβάκειο Σχολή και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων, όπου κατοικούσε. Στη συνέχεια, ως φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ συμμετείχε δραστήρια στο φοιτητικό κίνημα.

Το 1987 έγινε μέλος του Τμήματος Πληροφορικής και Πολιτικής Έρευνας και Τεχνολογίας της Κεντρικής Επιτροπής. Μετά την πρώτη κρίση της ΚΝΕ το 1989, συνέβαλε στην προσυνεδριακή επιτροπή που οδήγησε την Οργάνωση στο 5ο Συνέδριό της. Συνολικά την κρίσιμη περίοδο ’89-’91 κράτησε αταλάντευτη στάση και είχε σημαντική συμβολή στη διαπάλη με το οπορτουνιστικό ρεύμα στην Αχτίδα ΑΕΙ της ΚΟΑ.

Το 1992 μετακόμισε στο Παρίσι για να εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή. Ακολούθησε μια λαμπρή επιστημονική ακαδημαϊκή πορεία και αναδείχθηκε καθηγητής πληροφορικής στο γαλλικό πανεπιστήμιο της Αμιέν. Σ’ αυτό το πλαίσιο δίδαξε ακαδημαϊκά και έμεινε για κάποια χρόνια στη Μαρτινίκα και στη Νέα Καληδονία πριν επιστρέψει στο Παρίσι. Ήταν μέλος της ΚΟΒ Γαλλίας του ΚΚΕ. Εκπλήρωσε με συνέπεια τις χρεώσεις που ανέλαβε όλα αυτά τα χρόνια.

Συμμετείχε και είχε σημαντική συμβολή στη Διατμηματική Ομάδα Εργασίας, την οποία συγκρότησε το ΠΓ για τη διερεύνηση των θεμάτων που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και στην πρώτη σχετική ημερίδα που διοργανώθηκε το 2024.

Ο σ. Τέλης συνδύαζε πλατιά επιστημονική μόρφωση και θεωρητική συγκρότηση και συνέβαλε με σεμνότητα, με τις πολύτιμες παρατηρήσεις του, σε μια σειρά επεξεργασίες που αφορούσαν τον σύγχρονο μονοπωλιακό καπιταλισμό. Πορεύτηκε σταθερά κάτω απ’ τη σημαία του ΚΚΕ για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού – κομμουνισμού. Έφυγε πρόωρα και ξαφνικά, ενώ θα μπορούσε πολλά ακόμα να προσφέρει.

Η Κεντρική Επιτροπή εκφράζει τα συλλυπητήρια της στη μητέρα του Κατερίνα, στην αδερφή του συντρόφισσα Βιβή, στα ανίψια του Ιάσονα και Κατερίνα και σε όλους τους οικείους του.

Η κηδεία του σ. Τέλη Γιαννακού θα γίνει τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, στις 11:00, στο νεκροταφείο Καισαριανής και θα είναι πολιτική» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.