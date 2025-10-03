ΚΚΕ για Κοβέσι: “Η διαφθορά είναι συνώνυμο της ίδιας της ΕΕ”

Για συγκάλυψη ευθυνών πίσω από “τεχνικές λύσεις” κάνει λόγο το ΚΚΕ, στον απόηχο της επίσκεψης Κοβέσι στη χώρα μας.

Σφοδρή κριτική τόσο κατά της κυβέρνησης, όσο και προς τα υπόλοιπα κόμματα που κυβέρνησαν, αλλά και την ίδια την ΕΕ, για τα εγκλήματα των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπολύει το ΚΚΕ, στον απόηχο της επίσκεψης της Λάουρα Κοβέσι.

Σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ μιλά για «συνυπευθυνότητα» και «συνυπογραφή» όλων τους, καυτηριάζοντας παράλληλα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που –όπως τονίζει– δεν ερευνά τις πραγματικές πολιτικές ευθύνες, αλλά περιορίζεται σε λογιστικού τύπου ζητήματα.

Με αιχμηρό τόνο, το ΚΚΕ καταγγέλλει ότι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ απέρριψαν την πρότασή του για κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, επιλέγοντας, όπως σημειώνει, να συντηρήσουν την ασυλία των υπουργών και να θωρακίσουν την ατιμωρησία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

Το ΚΚΕ, τόσο για την έρευνα του εγκλήματος των Τεμπών, όσο και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέδειξε συνολικά τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και της ίδιας της ΕΕ, στην οποία “πιστώνονται” οι οδηγίες για την “απελευθέρωση” και ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, η αδειοδότηση επικίνδυνων ακατάλληλων βαγονιών, η πολιτική της ΚΑΠ που αποσυνδέει τις επιδοτήσεις από την πραγματική παραγωγή, η περιβόητη “τεχνική λύση” κλπ.

Γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που αποτελεί θεσμό της ΕΕ, δεν ερευνά γενικά τη “διαφθορά”, πολύ περισσότερο τις ευθύνες που προκύπτουν από την υλοποίηση των αντιλαϊκών πολιτικών της ΕΕ, αλλά περιορίζεται κυρίως σε ενδεχόμενη οικονομική ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ, πολλές φορές μάλιστα εργαλειοποιώντας τις σχετικές “έρευνες” και τις “αποκαλύψεις” στο πλαίσιο του ανταγωνισμού της ΕΕ με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Άλλωστε, η διαφθορά είναι συνώνυμο της ίδιας της ΕΕ, στην οποία “λύνουν και δένουν” τα διάφορα λόμπι και τα μονοπώλια και από τους κόλπους της οποίας έχουν προκύψει πολυάριθμα σκάνδαλα. Κατά συνέπεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί πραγματικό και γνήσιο υπερασπιστή της “διαφάνειας” και της “κάθαρσης”.

Το ΚΚΕ πρότεινε την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, ξανά κατά την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να δικάζονται οι υπουργοί όπως κάθε απλός πολίτης, χωρίς η δίωξή τους να εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, πρόταση που, για ευνόητους λόγους, απορρίφθηκε από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεπώς, η παρεμπόδιση της έρευνας σε μια σειρά υποθέσεις, εξαιτίας της ασυλίας που εξασφαλίζει το συγκεκριμένο άρθρο, έχει την συνυπογραφή και των τριών κομμάτων. Αυτό που ετοιμάζεται να κάνει σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ δεν είναι σε καμία περίπτωση η κατάργηση του άρθρου 86, αλλά η “συνταγματοποίηση” των κατάπτυστων διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στις περιπτώσεις Τριαντόπουλου και Καραμανλή.