ΚΚΕ για Βεσυρόπουλο: Συλλυπητήρια του στην ΚΟ της ΝΔ και την οικογένεια του

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών μετά από ανακοπή καρδιάς, δίνει με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Η ανακοίνωση:

Για την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και την οικογένεια του.