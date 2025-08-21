ΚΚΕ: Πρωτιά-ντροπή της Ελλάδας ως προς τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες

Το σχόλιο του ΚΚΕ σχετικά με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το ΕΣΥ.

Το ΚΚΕ σχολιάζει με ανακοίνωση του τα νέα στοιχεία της Eurostat για το ΕΣΥ, που κατατάσσουν την Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.

Ο Περισσός κάνει λόγο για «πρωτιά – ντροπή» και επιτίθεται στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι με την πολιτική ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της υγείας αφήνει χιλιάδες πολίτες χωρίς την αναγκαία φροντίδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η πρωτιά – ντροπή της Ελλάδας, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, ως προς τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες του λαού είναι μία ακόμα ζωντανή απόδειξη όσων καταγγέλλει το ΚΚΕ εδώ και χρόνια, ενώ κάνει φύλλο και φτερό την προκλητική κυβερνητική προπαγάνδα.

Η πολιτική ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις και απογειώνει η κυβέρνηση της ΝΔ, έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς να μη λαμβάνουν την αναγκαία φροντίδα, με τα ράντζα, τις μεγάλες αναμονές και τους αποκλεισμούς από υπηρεσίες να συνεχίζουν να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Ο αγώνας για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ενίσχυση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι όρος ώστε κανένας άνθρωπος να μη στερείται των υπηρεσιών περίθαλψης που μπορεί να του προσφέρει η επιστήμη τον 21ο αιώνα.