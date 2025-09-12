ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: Να καταργηθεί ο νόμος – έκτρωμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Ο Κώστας Παπαδάκης από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, παρενέβη στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, καταγγέλλοντας την επιχειρηματική παρέμβαση στα πανεπιστήμια και τις συνέπειες της συνθήκης της Μπολόνια.

Στη συζήτηση για τα πανεπιστήμια πραγματοποίησε παρέμβαση η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, υπογράμμισε τα εξής:

«Αυτές τις μέρες που ανοίγουν τα πανεπιστήμια, αποκαλύπτεται πλήρως η βαρβαρότητα που προώθησαν από κοινού κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ στην Ελλάδα σε βάρος των φοιτητών και των οικογενειών τους με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων, εκπληρώνοντας την αντιδραστική συνθήκη της Μπολόνια. Από τη μια για τους φοιτητές επιφυλάσσετε διαγραφές, ενώ εντείνεται η εκρηκτική κατάσταση στις σχολές λόγω έλλειψης στέγης, καθηγητών και υποβάθμισης των πτυχίων. Ενώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι λυμαίνονται σχολές, παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο των σπουδών, ελέγχουν την έρευνα και στήνουν απευθείας εμπόριο και με ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Ο νόμος-έκτρωμα που τα προωθεί συνοδεύεται με μπόλικη κοροϊδία με στήσιμο σχολών χωρίς καν έγκριση των προγραμμάτων σπουδών ή ακόμη και χωρίς πυρασφάλεια. Τα μόνα “αυστηρά” σας “κριτήρια” είναι για την τσέπη των πελατών-φοιτητών με εξωφρενικά δίδακτρα που θα ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο όσο οι έμποροι της παιδείας θα πολυδιαφημίζουν το εμπόρευμα τους, κάνοντας μονόδρομο τον τραπεζικό δανεισμό, καταχρεώνοντας το φοιτητή ως “βέλτιστη πρακτική της ΕΕ”».

«Να καταργηθεί ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να ανακληθούν οι άδειες τους. Να μην υπάρξει καμία επιχειρηματική δράση, πτυχία για δουλειά με δικαιώματα, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων» τόνισε, καταλήγοντας, ο Κ. Παπαδάκης.