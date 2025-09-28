Κωνσταντίνος Τασούλας: Συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο

Τα συγχαρητήρια του Κωνσταντίνου Τασούλα στον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στη Σανγκάη.

Τα «πιο θερμά συγχαρητήρια» για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Στέφανο Ντούσκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σανγκάη, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιαννιώτη Oλυμπιονίκη μας Στέφανο Ντούσκο, που αγωνιζόμενος στον τελικό του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και εκπλήρωσε το όνειρό του για ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμια διοργάνωση» αναφέρει ο κ. Τασούλας.

«Στέφανε, με τα “κουπιά” σου, την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή σου να ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο διδάσκοντας τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους».