Κουτσούμπας για θάνατο Λένας Σαμαρά: “Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν”

Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, για τον αιφνίδιο θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Τα συλλυπητήριά του για τον αιφνίδιο θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εξέφρασε ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους» αναφέρει, χαρακτηριστικά, στο μήνυμά του ο κ. Κουτσούμπας.