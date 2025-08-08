Πανελλήνια συγκίνηση για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας

Θλίψη για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, σε ηλικία 34 ετών. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλλυπητήριά του.

Πανελλήνια θλίψη προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατος της Λένας Σαμαρά, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η δυσάρεστη είδηση για την απώλεια της μεγαλύτερης κόρης του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας, έγινε γνωστή αργά το βράδυ της Πέμπτης (07/08).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά αρχικά μεταφέρθηκε στο “Σισμανόγλειο” με συμπτώματα επιληπτικής κρίσης και ακολούθως, μεταφέρθηκε στον “Ευαγγελισμό”, όπου και κατέληξε. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό γιατί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της από το ένα νοσοκομείο στο άλλο.

Η Λένα Σαμαρά, είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών.

Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει από χθες τα θερμά συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια της Λένας Σαμαρά, καθώς και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια Σαμαρά.

Η Λένα Σαμαρά με τη μητέρα της, Γεωργία PAPADAKIS PRESS

H συλλυπητήρια ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Σαμαρά εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του το βράδυ της Πέμπτης.

Ο πρωθυπουργός έγραψε:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Η συλλυπητήρια δήλωση του Κώστα Καραμανλή

Τα συλλυπητήριά του για την ξαφνική απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Ο κ. Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου.

Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα

O πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μήνυμα του δήλωσε συγκλονισμένος για την απώλεια της Λένας Σαμαρά :

“Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, γράφοντας:

“Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μάς συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους”.

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποίησε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, γράφοντας:

“Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.

Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του”.

Η συλλυπητήρια δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους» αναφέρει το συλλυπητήριο μήνυμα του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Τα συλλυπητήρια του Αλέξη Χαρίτση

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, γράφοντας στα social media:

“Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας.

Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος.

Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά.

Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο”.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, γράφοντας σε ανάρτησή του:

“Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό.

Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης.

Κουράγιο”.

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωση – ανάρτησή του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει.

Τα συλλυπητήρια του Νίκου Δένδια

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

Η δήλωση του ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη

“Η πρόωρη και άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά συνταράσσει κάθε ανθρώπινη ψυχή. Θερμά συλλυπητήρια στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά που βιώνουν το ανείπωτο” αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.