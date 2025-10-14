Κουτσούμπας σε Κεραμέως: “Δεν καταγράφονται τα εγκλήματα στους τόπους δουλειάς”

Η απάντηση του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Νίκη Κεραμέως, η οποία υποστήριξε πως “η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη καλύτερη θέση της ΕΕ” σε ότι αφορά τα εργατικά ατυχήματα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απαντώντας σε παρέμβαση της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, μετά την ομιλία του στη Βουλή, σημείωσε πως “η υπουργός Εργασίας επανέλαβε κωδικοποιημένα όλη την επιχειρηματολογία, η οποία περιέχει πολλά ψέματα, περιέχει πολλές μισές αλήθειες, περιέχει επίσης διαστρεβλώσεις και μία εικονική πραγματικότητα που βρίσκεται κυρίως στο μυαλό αυτής της κυβέρνησης, πιθανόν και της ίδιας”.

Απαντώντας στην επίκληση των στοιχείων της Eurostat από την υπουργό για τα εργατικά ατυχήματα, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε ότι “η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη καλύτερη θέση της ΕΕ”, ο κ. Κουτσούμπας απάντησε πως, “ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς δεν καταγράφονται όλα, κάτι που επιβεβαιώνεται άλλωστε από εκατοντάδες καταγγελίες συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη”.

“Δεν καταγράφονται τα εγκλήματα στους τόπους δουλειάς, δεν καταγράφονται οι σακατεμένοι εργάτες” τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας, περιγράφοντας με πραγματικά περιστατικά τι συνέπειες έχει η ψυχική και σωματική κόπωση της πέρα του 8ωρου εργασίας, ακόμα και αφού λήξει η βάρδια και φύγει ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη από τη δουλειά του/της.

Αναφορικά με την επίκληση της ψηφιακής κάρτας εργασίας από την υπουργό Εργασίας ο Δ. Κουτσούμπας επανέλαβε ότι και σε αυτό το θέμα η Νίκη Κεραμέως «λέει μισή αλήθεια, μισή διαστρέβλωση και μισό ψέμα, να μην πω μεγάλο ψέμα» εξηγώντας ότι «η καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας ουσιαστικά έγινε σε αντικατάσταση κεφαλαίου ιδιαίτερα στον τουρισμό ή στην εστίαση και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει και την επένδυση που είναι για το συμφέρον των επιχειρηματικών ομίλων που τις διαθέτουν και (για) αυτούς που τις βάζουν στο κεφάλαιο τους για να έχουν περισσότερα κέρδη και για να ελέγχουν καλύτερα τον εργαζόμενο πότε πάει στη δουλειά, πότε σταματάει κλπ».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συμπλήρωσε ακόμα ότι «η ψηφιακή κάρτα εργασίας αφορά τις ίδιες τις εργασιακές σχέσεις με σημαντικές επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον των εργαζομένων αφού εξασφαλίζει τον ασφυκτικό έλεγχο των εργαζομένων και την μεγαλύτερη εντατικοποίηση της δουλειάς, άρα και της υπεραξίας που απομυζά η εργοδοσία από τους εργαζόμενους».