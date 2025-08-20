Μαρινάκης: Δεν θα σταλούν ελληνικά στρατεύματα στην Ουκρανία

Όπως και κατά το παρελθόν, έτσι και τώρα, η κυβέρνηση υποστηρίζει πως δεν εξετάζεται αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που συζητιούνται.

Δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή η αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πρόσθεσε ότι η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην περιοχή αφορά μια επόμενη φάση των διαβουλεύσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας και «μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Από εκεί και πέρα, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, είναι απόφαση του κάθε κράτους τι θα πράξει και συνεπώς είναι πολύ πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση.

«Εδώ θα είμαστε και εμείς όπως και τα υπόλοιπα κράτη, ώστε να απαντήσουμε ξεκάθαρα για το πώς θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο αλλά όχι με στρατεύματα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.