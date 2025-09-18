Μαρινάκης: Ο Λοβέρδος θα αξιολογηθεί από τους πολίτες με σταυρό

“Δεν πηγαίνει κάπου η ΝΔ, άνθρωποι από άλλους χώρους έρχονται” είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. “Η ΝΔ είναι μία”, δήλωσε επίσης, απαντώντας στην κριτική πως το κυβερνών κόμμα γίνεται… ΠΑΣΟΚ

Η μεταγραφή του Ανδρέα Λοβέρδου φέρνει στην πραγματικότητα τη Νέα Δημοκρατία σε πολύ δύσκολη θέση. Και αυτό καθώς ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ προκαλεί αντιδράσεις τόσο στη δεξιά βάση όσο και στο κεντρώο κοινό.

Πρόκειται άλλωστε για τον υπεύθυνο για τη διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών και για ένα στέλεχος που δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής το 2023, ούτε να μπει με τους “Δημοκράτες” στην Ευρωβουλή το 2023.

Στην επισήμανση του NEWS 24/7 ότι ο κ. Λοβέρδος είναι υπεύθυνος για δύο καταδίκες της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (για την υγειονομική διάταξη για τις οροθετικές γυναίκες που είχε φέρει ως υπουργός Υγείας το 2012 και για την εγκύκλιο που εξέδωσε ως υπουργός Παιδείας το 2014 με την οποία οι γονείς υποχρεώνονταν να αποκαλύψουν ευαίσθητα δεδομένα για την απαλλαγή των παιδιών τους από τα θρησκευτικά), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ήρθε σε εμφανή αμηχανία και χρειάστηκε να επιστρατεύσει τη δικηγορική του δεινότητα για να ξεγλιστρήσει.

“Αδικεί αυτό που λέτε συνολικά την πορεία του κ.Λοβέρδου. Δε νομίζω ότι πορεύεται σε λογική παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για τις δύο υποθέσεις έχει απαντήσει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο. Εκείνη την περίοδο δεν ήταν στη ΝΔ. Δεν είναι αληθές ότι δεν έχει απαντήσει με δόση αυτοκριτικής”, είπε ο κ. Μαρινάκης.

“Ο κ.βΛοβέρδος αιτήθηκε στον πρωθυπουργό να έρθει στη ΝΔ και να πολιτευτεί με σταυρό. Όσοι είναι υποψήφιοι με σταυρό, θα αξιολογηθούν από τους πολίτες”, πρόσθεσε.

Οι δύο γραμμές άμυνας του Μαξίμου στην εσωκομματική κριτική για Λοβέρδο

Σε αυτή τη φράση συμπυκνώνονται και οι δύο βασικές γραμμές άμυνας του Μαξίμου απέναντι στην εσωκομματική κριτική για τη μεταγραφή Λοβέρδου: Πρώτον, ότι εκείνος επιδίωξε να έρθει στη ΝΔ. Και δεύτερον πως στο τέλος θα κριθεί από τους ψηφοφόρους ως υποψήφιος με σταυρό, πιθανότατα στο Νότιο Τομέα Αθηνών, όπως άφησε να διαφανεί σε άλλη απάντηση του.

“Ο κ.Λοβέρδος μαζί με μία σειρά από στελέχη αιτήθηκαν και έγινε αποδεκτό από τον πρωθυπουργό να προσχωρήσουν στη ΝΔ. Δεν κατέλαβε κάποια θέση κομματική και στις επόμενες εκλογές. Θα συμμετάσχει σε ένα ψηφοδέλτιο σε εκλογική περιφέρεια, όταν αποφασιστεί από τον πρόεδρο του κόμματος σε ποιο. Θα είναι ένας εκ των 15-20 υποψήφιων σε μεγάλη εκλογική περιφέρεια. Εάν κάνει ή όχι για βουλευτής θα το αποφασίσουν πολίτες”, είπε ειδικότερα σε άλλη ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

“Τόσο κακό είναι ένας άνθρωπος που απογοητεύτηκε από το χώρο του, το κόμμα του, και πιστεύει ότι η σταθερότητα περνά μέσα από τη ΝΔ, να έρθει στη ΝΔ;” διερωτήθηκε επίσης και πρόσθεσε:

“Δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Οι περισσότεροι, ο πυρήνας, είμαστε παραδοσιακοί νεοδημοκράτες. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν προσχωρήσει στη ΝΔ. Αυτό είναι δικαίωση για τη ΝΔ. Δεν πηγαίνει κάπου η ΝΔ. αυτοί έρχονται στη ΝΔ”.

Η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ για “εξόφληση γραμματίων”

Κληθείς να απαντήσει εάν η κυβέρνηση εξοφλά κάποια γραμμάτια στον κ.Λοβέρδο, όπως υπονόησε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνέδεσε τη μεταγραφή του πρώην υπουργού του στη ΝΔ με τις υποκλοπές, ο κ.Μαρινάκης έκανε λόγο για “χαμηλού επιπέδου αντιπολιτευτική τακτική”.

Υποστήριξε ότι αποτελεί δικαίωση για τη ΝΔ να έρχονται άνθρωποι από άλλους πολιτικούς χώρους και να υιοθετούν τις αρχές της. “Η ΝΔ έχει αρχές και αξίες στις οποίες βασίζεται. Η κυβερνητική πολιτική επί Κυριάκου Μητσοτάκη είναι απολύτως πιστή σε όσα έλεγε 50 χρόνια πριν ο εθνάρχης και ιδρυτής της ΝΔ Κωνσταντίνος Καραμανλής: Λιγότεροι φόροι, κοινωνικό κράτος, πολλές δουλειές, προτάσεις όπως τα ιδιωτικά ΑΕΙ. Πιο συνεπής πολιτική σε όσα διαχρονικά πρεσβεύει η ΝΔ δεν υπάρχει”, συνέχισε και πρόσθεσε:

“Το ΠΑΣΟΚ αντί να μιλά για εξαργύρωση ας κοιταχτεί στον καθρέφτη και ας δει εάν στελέχη που χωρούσαν στο ΠΑΣΟΚ πριν 15 χρόνια τώρα δε χωράνε σε ένα κόμμα που συνυπογράφει πρόταση δυσπιστίας με την κ. Κωνσταντοπούλου και κομματίδια «κομματίδια» που όλα μαζί ως κόμμα πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα του 2015, στα οποία το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν σε εκείνη τη λάθος πλευρά της ιστορίας ή αν ποτέ ξανά ένα κόμμα, με μια σημαντική κοινοβουλευτική παράδοση όπως το ΠΑΣΟΚ, θα ψήφιζε, όπως έκανε επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη, «παρών» στην παραπομπή βουλευτών γιατί έκαναν ό, τι έκαναν στη Βουλή, ψήφισαν ότι ψήφισαν στη Βουλή”.

Ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε επίσης: “Αφού είναι ο κ.Λοβέρδος αυτά που λένε, γιατί βγάζουν ανακοινώσεις και αγχώνονται τόσο;”