Μαρινάκης: Τι σχέση μπορεί να έχει ο Τσίπρας με τον χώρο του κέντρου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αμφισβήτησε κατά πόσον ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να εκφράσει το κέντρο και να “απειλήσει” τη ΝΔ. Διέψευσε ότι ο Γεωργιάδης αμφισβήτησε την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Το σενάριο για νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που έρχεται πιο κοντά μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από το βουλευτικό αξίωμα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

“Ο καθένας είναι ελεύθερος να δηλώσει ό,τι θέλει για τον εαυτό του, να τοποθετηθεί όπου θέλει αλλά τώρα τι σχέση μπορεί να έχει ο κ. Τσίπρας με τον χώρο του κέντρου, ένας πρωθυπουργός που μας είχε 27ους στην Ευρώπη των 27 σε επίπεδο ανάπτυξης και είχε βάλει, ή αυξήσει ή επιβάλλει από το μηδέν 30 άμεσους και έμμεσους φόρους, σε σχέση με μια Κυβέρνηση που έχει μειώσει ή καταργήσει 85 φόρους” διερωτήθηκε ο κ.Μαρινάκης μιλώντας στο Open και πρόσθεσε: “Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει αλλά καταλαβαίνετε ότι περισσότερο σημαντικές από τις ταμπέλες είναι οι πολιτικές και τα αποτελέσματα.”

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε επίσης ότι: “Δεν θα κριθεί η κυβέρνηση αυτή, ο πρωθυπουργός, η παράταξη στις εκλογές το 2027 με βάση τη σύγκριση που θα κάνει ο κόσμος, ημών με τον κ. Τσίπρα. Δεν έχουμε τόσο χαμηλές προσδοκίες, ούτε έχουμε τόσο χαμηλά τον πήχη. Αυτό συνέβη το 2019: εκρίθη ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης. Το 2023 εκρίθη για πρώτη φορά ως πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας ως αρχηγός τηςαΑντιπολίτευσης. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά. Τώρα θα κριθούμε ως κυβέρνηση σε σχέση με το πρόγραμμά μας και τον απολογισμό μας σε βάθος τετραετίας.”

Όσον αφορά στον Πάνο Ρούτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι: “Πρώτον, ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε δίπλα σε κάθε πατέρα, όπως τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει περάσει την απόλυτη οδύνη, σε ανθρώπινο επίπεδο, λέγοντας ότι έχει δικαίωμα αυτονοήτως να υποβάλει κάθε αίτημα. Κάθε λογικός άνθρωπος το λέει αυτό. Δεύτερον, δουλειά της Δικαιοσύνης ν’ αποφασίσει και μόνο της Δικαιοσύνης είναι η συγκεκριμένη υπόθεση”.

Δήλωσε επίσης: “Πολύ περήφανος που ουδέποτε πέσαμε στον πειρασμό, γιατί εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση, δεν μιλάω μόνο εξ ονόματός μου και τον πρωθυπουργό πολύ παραπάνω, να κάνουμε «παραγγελία» στη Δικαιοσύνη για το τι θ’ αποφασίσει και το τι όχι. Και φαίνεται ότι αυτό λειτουργεί στις Δημοκρατίες. Η Δικαιοσύνη προφανώς εξάντλησε τα περιθώρια, είδε τι μπορεί να κάνει, είδε τη μεγάλη εικόνα, είδε έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει πραγματικά, γιατί είναι ο απόλυτος πόνος να έχεις χάσει το παιδί σου, τον δικό σου άνθρωπο και να ζητάς δικαιοσύνη”.

“Βρείτε μία δήλωση Γεωργιάδη που να αμφισβήτησε την απεργία πείνας Ρούτσι”.

Ο κ. Μαρινάκης διέψευσε ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αμφισβήτησε ότι ο κ.Ρούτσι πράγματι έκανε απεργία πείνας. “Μπορείτε να μου βρείτε μία δήλωση του κ. Γεωργιάδη που αμφισβητεί την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι;” ρώτησε. Ενώ σημείωσε ότι: “Εάν ένας υπουργός πιστεύει ότι δεν γίνεται μια απεργία πείνας, ενώ έχει δηλωθεί ότι γίνεται, δεν έχει εκεί το ΕΚΑΒ, δεν σπεύδει να βοηθήσει να γίνουν εξετάσεις… Είναι μια προπαγάνδα.”

Κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι “στο πρόσωπο του πονεμένου πατέρα και του αιτήματός του είδε μια ευκαιρία να «παίξει καθυστερήσεις» με τη δίκη και να μπαχαλοποιήσει παραπάνω το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.”

Τόνισε όμως ότι: “Η Δικαιοσύνη βρήκε τον τρόπο, έτσι όπως έπρεπε να το κάνει, δηλαδή με τον δικό της τρόπο, χωρίς εμείς να κάνουμε υποδείξεις. Και δεν θα τους κάνει τη χάρη…”

“Θα καταθέσουν όσοι πρέπει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης -με πρώτο το ΠΑΣΟΚ – δεν ήθελαν την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 μέχρι σήμερα “γιατί τους «βόλευε» να ερευνηθεί μόνο η ποινική ευθύνη δύο πρώην υπουργών χωρίς στοιχεία για να μη γίνει η μεγάλη συζήτηση που αφορά τον ρόλο όλων, των κυβερνήσεων, ημών συμπεριλαμβανομένων”.

Επικαλέστηκε ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ήδη “έχει δηλώσει τον εαυτό του παρόντα όποτε κληθεί, με τη σειρά που πρέπει”.

Διαβεβαίωσε άλλωστε ότι: “Θα καταθέσουν όσοι πρέπει. Εμείς δεν έχουμε πει «όχι» σε κανέναν. Όταν έρθει η ώρα της επικαιροποίησης σε λίγες βδομάδες, σε συνέχεια, αυτού που είχε και πει και ο κ. Μυλωνάκης να μην αγχώνονται στην Αντιπολίτευση…”

Υποστήριξε όμως ότι: “Είναι πολύ πιο λογικό να προηγηθούν όσοι έχουν διατελέσει Υπουργοί και Υφυπουργοί και οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μπει ένα πλαίσιο τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα πολύ κρίσιμα θέματα, όπως είναι η τεχνική λύση, οι πληρωμές, οι έλεγχοι και όλα τα σχετικά, και μέσα στον πρώτο μήνα, αφού ειπωθούν αυτά που πρέπει να ειπωθούν από τους επικεφαλής και βάλουν αυτοί ένα πλαίσιο και αφού δουν στην εξεταστική ποια ονόματα αναφέρονται, τότε σε δεύτερο χρόνο, θα κληθούν αυτοί που πρέπει να κληθούν”.